Santiago impide a una veintena de alumnos cursar sexto de Medicina en el Cunqueiro

«En Santiago no se saben tu nombre; aquí, sí». Una de las cien alumnas de sexto de Medicina que esta semana iniciaba el sexto curso en el Área Sanitaria de Vigo resumía así uno de los principales motivos por los que buena parte de ellos eligieron este destino para el que será su último año del grado. Fueron un total de 119 los que lo solicitaron, pero la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) limitó el cupo a un centenar.

Desde del Área Sanitaria de Vigo, sin embargo, se defendió la capacidad docente tanto del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) como de los centros de salud para poder asumirlos a todos.

El gerente del Sergas en Vigo, Javier Puente Prieto y la coordinadora del Docencia de Grado y jefa del Servicio de Pediatría, la doctora Ana Concheiro Guisán, dieron ayer la bienvenida en el Hospital Álvaro Cunqueiro al centenar de estudiantes —80 mujeres y 20 hombres—, con los que se rebasa el umbral del millar de estudiantes de Medicina que han concluido su carrera en la ciudad olívica. Son un total de 1.040.

Por necesidades del Clínico de Santiago, saturado de alumnos, empezaron a cursar aquí sexto en el año académico 2013/2014. En el primer fueron 11 estudiantes; al siguiente, 30; y en el tercero doblaron hasta los 60. Fue después del acuerdo de 2015 entre las tres universidades gallegas cuando se elevó y consolidó la cifra en torno a un centenar. Tras la declaración de la pandemia de COVID-19, en el 2020/2021 se tocó techo con el envío de 119 aprendices. La misma cifra de chicos que lo pidieron para el curso que empezó este lunes.

Los mejores expedientes

Sin embargo, en esta ocasión, la Facultad de Medicina no accedió y los alumnos compitieron por acceder a una plaza en Vigo con su nota media. Entre los que optan por el área viguesa están las estudiantes lusas, aunque no lo lograron todas. Carolina Sousa, de Lisboa, y Ana Luisa Couceiro, de Oporto, sí. Lo pidieron, no solo porque les queda más cerca y disponen de mejores enlaces en transportes, también porque les atrae la propia ciudad. También los locales agradecen ahorrarse el alquiler en Santiago. «No todo el mundo puede acceder a una beca por las notas», defienden.

Pero cuentan que uno de los motivos principales de su elección es la saturación de estudiantes en el hospital de Santiago, por lo que les suenan bien los planes de descentralización. «Estaría maravilloso, dependiendo de como se organice», apoya Iriia Pena y considera que serviría para reducir la carga docente en el hospital compostelano. «No es capaz de absorberlo todo», cree. Cuenta que allí coinciden en una misma práctica varios alumnos de los tres últimos años: «Si uno de cuarto va con otros de quinto o sexto a quirófano, no va a hacer nada».

Aunque ya no les va a afectar a ellas, otras alumnas muestran sus dudas sobre cómo se organizarían las asignaturas teóricas en cuanto y defienden que debe poner el examen quien dé las clases. Piden más información y que se tenga en cuenta a los alumnos para la nueva organización.

Profesorado

El equipo docente de este año en Vigo está formado por más de 800 colaboradores —ha aumentado el interés— y 35 profesores. De estos últimos, una es la coordinadora, con plaza de permanente laboral y vinculada al Sergas; 32 son profesores asociados sanitarios (PAS); y dos profesores asociados —un vínculo más estable que el anterior, que tiene que renovar cada año—.

Los alumnos rotarán por diferentes servicios del área médica, por varios de la quirúrgica, por urgencias, servicios centrales, obstetricia y ginecología, pediatría, psiquiatría y medicina familiar. En total, 35 servicios. Además, cuentan con un programa formativo —2 créditos— con seminarios y talleres prácticos, como los de suturas, reanimación en el aula de simulación, exploraciones neurológicas, búsquedas bibliográficas...