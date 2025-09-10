El PP de Vigo acusa a Caballero de haber renunciado a Peinador: «Ya no le da fotos, así que lo abandona a su suerte»

El grupo municipal del Partido Popular de Vigo ha cargado hoy contra el alcalde, Abel Caballero, y también contra Aena, por la situación de escasez de rutas aéreas en el aeropuerto de Peinador, agravada en la última semana por el anuncio de la fuga de Ryanair.

La presidenta el PP de Vigo, Luisa Sánchez, considera «inadmisible» que Abel Caballero «renuncie a Peinador» y lo ha acusado de que el aeropuerto olívico «ha dejado de interesarle, ya que no le da fotos y ya no aporta buenas noticias, así que lo abandona a su suerte. Y en su fuga, como Ryanair, deja tierra quemada», lamenta.

«Cuando el aeropuerto crecía, él presumía de estadísticas. Ahora que el tráfico disminuye y vuelve a fracasar con su política de subvenciones a líneas aéreas, mira hacia otro lado y se desentiende», afirma.

Las críticas del PP de Vigo se han dirigido también a Aena. «¿Cuántas conexiones ha captado y asentado Aena en Vigo en los últimos años? Ninguna. Y ahora nuestro aeropuerto afronta una temporada baja con solo cuatro líneas directas: Madrid, Barcelona, Tenerife y Gran Canaria», ha señalado Luisa Sánchez.

Por ello, el grupo municipal popular ha anunciado que presentará en el pleno municipal de este viernes una moción para instar a Aena a congelar las tasas aeroportuarias y a ejercer una política activa de captación de vuelos para relanzar el aeropuerto de Peinador, demanda esta que se hace extensiva al gobierno local.

«Desde el PP de Vigo nos negamos a quedarnos de brazos cruzados con lo que está ocurriendo en el aeropuerto de Peinador. Mientras Abel Caballero se mantiene como un mero espectador ante la caída continua de pasajeros y retuerce los motivos de la marcha de Ryanair de Galicia para no enfadar a su jefe, nosotros optamos por rebelarnos ante un nuevo agravio del gobierno de Pedro Sánchez hacia nuestra ciudad», ha remarcado la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez.

La presidenta popular propone también que Caballero abandone «su afán de protagonismo» y trabaje de la mano de «verdaderos expertos» en materia aeroportuaria para «despertar» el interés de aerolíneas interesadas en operar «a mercado» desde Vigo, planteando además una promoción en origen para atraer turismo.

«Desde luego, si Pedro Sánchez y Abel Caballero se quieren cargar el aeropuerto de Vigo, van por buen camino», ha concluido Luisa Sánchez.