Los juicios arrancan con suspensiones por fallos en el sistema de grabación

Hace ya más de una década que los juzgados vigueses estrenaron el sistema de grabación de vistas bautizado con el nombre de «eFidelius». Un programa informático dotado de firma digital que supuso un histórico cambio en el día a día judicial ya que fue el impulso definitivo para que los letrados de la Administración de Justicia dejasen de pasar mañanas enteras en las salas de vistas: la aplicación ya digitaliza y graba el audio y las imágenes de los procesos para su incorporación al expediente judicial electrónico, de manera que la presencia física de estos profesionales, salvo situaciones muy excepcionales, dejó de ser una obligación como antaño. Pues bien, este sistema ha jugado una mala pasada en la Ciudad de la Justicia en plena vuelta al curso judicial. Los problemas surgidos tras la instalación de una nueva versión del mismo han obligado a suspender juicios en varias salas de vistas o a celebrarlos con retraso o buscando soluciones alternativas. Las dificultades también afectaron a otras diligencias como las tomas de declaraciones tan habituales en los juzgados de Instrucción.

«Se está desplegando una nueva versión de ‘eFidelius’ en diferentes sedes [de Galicia] y han surgido problemas en salas de Vigo y de Lugo. Se está trabajando para diagnosticar el problema y aplicar la corrección. Esta misma tarde [por ayer] se van a hacer cambios», informaron sobre lo sucedido en la Dirección Xeral de Xustiza de la Xunta. Las dificultades con los juicios se están produciendo desde la semana pasada, que fue cuando la gran mayoría de los juzgados retomaron las vistas tras el parón del verano. Fue cuando se comprobó que la actualización del programa informático que permite la grabación de los juicios o no funcionaba o no lo hacía de forma óptima.

«Otro juzgado civil ya suspendió todos los juicios que tenía la semana pasada, otro más se vio obligado a aplazar los de este lunes y en laboral hubo retrasos», afirmaban ayer a modo de ejemplo varios profesionales que aguardaban a la puerta del de Primera Instancia 11, que, debido a los problemas técnicos, no pudo celebrar varias de las vistas que tenía señaladas para la mañana de este martes.

Junto a los problemas con las grabaciones, en un juzgado civil también suspendieron juicios hace unos días por falta de funcionarios. / FdV

Cerca de allí, en los juzgados de lo Penal sí estaban celebrando. «Hay problemas, pero podemos grabar», resumió un funcionario. No hubo esa suerte en uno de los juzgados de Instrucción que tenía diligencias señaladas para ayer, que tuvo que buscar una solución alternativa para realizar una toma de declaración que debía quedar grabada para su visualización en el futuro juicio. En otra sala instructora «salvaron» los juicios inmediatos que habían celebrado: «En la sala los funcionarios no podían comprobar si se oía o no la grabación, pero después vimos que quedó bien registrado».

Perjuicio a los ciudadanos

Varios magistrados informaron al decanato de cara a cambiar de sala de vistas por si así conseguían evitar las suspensiones. A la espera de que la incidencia se resuelvan, los procuradores avisan del perjuicio a profesionales y usuarios. «Las procuradoras y los procuradores somos, con diferencia, los que más sufrimos los agravios tecnológicos, porque estamos en todos los procesos judiciales. Somos claves en la agilización de la Justicia, pero necesitamos, nosotros y todos los profesionales del ámbito judicial, que la tecnología nos ayude y no que ralentice nuestro trabajo. No es la primera que vez que la tecnología nos causa un agravio y deberían contar con nosotros y probarla antes de ponerla en marcha. Al final, la más perjudicada es la ciudadanía, que sufre el retraso de casos y pleitos», valoró el decano, José Antonio Fandiño.