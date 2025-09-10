Jovito Rivas presenta su libro «25 años de sindicalismo en Citroën»

Jovito Rivas Pérez, el que fuera secretario general de la sección de UGT en la planta que hoy es Stellantis Vigo, presentó ayer un libro titulado 25 años de sindicalismo en Citroën, en el que repasa la historia de evolución de la factoría y de los propios trabajadores.

En dos actos celebrados en la sede de UGT en Vigo, por la mañana, y en el salón de actos de Zona Franca, por la tarde, Rivas explicó la motivación que le llevó a escribir el libro que abarca de 1977 a 2002 y que se extiende a lo largo de casi 600 páginas.

Rivas (Ribadavia, 1946) empezó a trabajar con 14 años y le tocó vivir el fin de la dictadura y la gran reconversión de la fábrica Citroën Hispania en la década de los 80, entre otros hitos.