El Instituto de Estudios Vigueses, anfitrión de las historias locales

Vigo acogerá entre los días 19 y 21 de septiembre la LXXII asamblea general de la CECEL, la Confederación Española de Centros de Estudios Locales, colectivo que aglutina a 56 instituciones que como el Instituto de Estudios Vigueses –que ejercerá de anfitrión del evento– trabajan por la investigación y divulgación de la historia y cultura de una localidad.

A lo largo de tres jornadas, el centenar de asistentes descubrirán espacios y enclaves de la ciudad que han valido de inspiración a literarios, cineastas, educadores, profesionales y personalidades de todas las índoles para construir y desarrollar su presente y futuro; un futuro que va ligado al de la ciudad. «Non poderiamos entender Vigo sen o seu pasado, sen a emigración, a vinculación coa ría, as crisis... Para entender o que somos e o noso futuro, hai que entender o pasado», explica Xoán Carlos Abad, presidente del Instituto de Estudios Vigueses (IEV).

En concreto, la ciudad acogerá dos asambleas, una ordinaria en la que pondrán en común la actividad científica y cultural de los organismos de investigación local y otra extraordinaria para la renovación de los cargos. «Levábamos anos tratando de traer esta asamblea aquí a Vigo e por fin o conseguimos. Para nós é un punto de encontro importantísimo para converter a Vigo nun escaparate no eido cultural; faremos unha escolma das posibilidades da cidade coa idea de que queiran volver», comenta Abad, quien quiere junto al resto de la institución mostrar no solo la cara más «luminosa» de la ciudad, sino otras expresiones. «É certo que dende fai anos Vigo está no candeleiro e o final iso é unha oportunidade; xurdiron peticións de moitos centros porque esta asamblea celebrase en Vigo. Así que nós aproveitamos ese tirón e mostraremos que Vigo é eso, son las luces, si, pero tamén moito máis», dice el presidente del IEV.

Las visitas programadas para el encuentro rodean el Instituto Camöes, el Casco Vello y su muralla, la Illa de San Simón o un paseo por el observador Nautilus. «Queremos que descubran espazos máis coñecidos e outros máis alternativos, pero sobre todo que Vigo non remata no mar, que vai más aló, por iso a importancia do Nautilus e tamén da Illa de San Simón e a súa repercusión na Memoria Histórica», verbaliza Xoán Carlos Abad.

Y es que para el historiador tan importante es la investigación sobre elpasado, tradición o costumbres de un enclave como su divulgación; la gente, su población, debe conocer este pasado y de una forma que pueda ser comprendida. «Moitas veces escribimos con termos científicos ou moi correctos e logo non se comprenden. Penso que o valor engadido que ten o IEV por mesturar a investigación coa divulgación. Outros centros céntranse máis nesta faceta investigadora pero é moi importante que a xente coñeza e valore a súa cidade, o seu patrimonio. Cando vemos que se atenta contra este patrimonio debemos entender porqué é importante, ter este sentimento de propiedade. Se nos quitan algo non afecta só o Concello, senon a todos e cada un de nós», concluye Abad.