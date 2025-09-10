El fondeo de barcos por falta de espacios para atracar evidencia la urgencia de reordenar Guixar

Septiembre será un mes histórico para el puerto en cuanto a carga de trabajo. Dieron fe de ello cuatro buques fondeados ayer a la espera de tener un lugar de atraque para operar: tres portacontenedores hicieron cola para acceder a Guixar (Wec Vermeer, MSC Mia Summer y As Carelia) por estar otros tres del día anterior todavía en la terminal y un bulk carrier (el granelero Makedonikus), con 4.000 toneladas de bobinas para descargar. Esta coyuntura refleja, a su vez, la falta de espacio, un problema que viene de antiguo y se espera resolver con la reordenación ya en marcha: la entidad pilotada por Carlos Botana invierte 1,2 millones de euros en este cometido. Hubo un quinto en stand-by en aguas de la ría olívica: el remolcador Boka Keeper, que, según fuentes de la Autoridad Portuaria, salió de reparaciones y se demoró su ruta debido a las condiciones meteorológicas.

Kaleido Logistics y el Puerto esperan un mes cargado de trabajo. La terminal del muelle Transversal será escenario de un récord de operaciones, con la llegada de 16 buques que, en conjunto, movilizarán cerca de 70.000 toneladas de mercancías: principalmente, granito, aluminio y bobinas de acero. «Se trata de tráficos de mercancía convencional, que continúan teniendo un papel estratégico en la actividad del Puerto de Vigo. Estas operaciones generan empleo y actividad en toda la cadena logística asociada —desde la carga y descarga hasta la manipulación y el transporte terrestre hasta otros puntos—, además de contribuir de manera decisiva a la competitividad de sectores industriales clave para Galicia», presumen desde la entidad de la Praza da Estrela.

Inversiones de Kaleido Logistics

En palabras del Puerto, este hito «refleja también la importancia de las inversiones realizadas por Kaleido Logistics en los últimos años en el puerto, así como las que están por venir, orientadas a reforzar la capacidad operativa de la terminal»: «Una capacidad ampliada gracias a los centros logísticos desarrollados en Valladares y Porriño para descongestionar el recinto portuario. Gracias a esta apuesta, el puerto se ha consolidado como un hub de distribución de referencia internacional para determinadas mercancías desde el que se canalizan cargas hacia diversos destinos del mundo».

Apostilla Kaleido Logistics que este «récord de operaciones» es «un paso más» en su «compromiso con Vigo y con Galicia». «Seguiremos trabajando de la mano de la Autoridad Portuaria para reforzar la conectividad, la competitividad y el papel del puerto como motor económico e industrial», destaca. Mientras, el puerto olívico está apostando por un «mayor aprovechamiento de los espacios portuarios, que son escasos, y, al mismo tiempo, solicitando a las empresas una apuesta por inversiones que hagan las terminales y almacenes mucho más eficientes».

Carrera solidaria este domingo en favor de Mauri

El puerto acoge este domingo desde las 10.00 horas una carrera solidaria para recaudar fondos en favor de Mauri, un niño que, a los 2 años de edad, le fue detectada la enfermedad de Alexander, dolencia ultrarrara de origen genético, neurodegenerativa e incurable.

La 1.ª edición de «5 km por Mauri» servirá para recaudar fondos en favor de la Asociación Española de la Enfermedad de Alexander, creada por sus padres, Jairo Mera e Iria Menacho. Solo hay siete pacientes registrados en España con esta enfermedad. Quienes no asistan, pero quieran ayudar, pueden hacerlo en www.cronotec.es.