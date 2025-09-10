Filología y Traducción "baja" a la ciudad con rutas literarias, charlas y cursos de lengua

La segunda edición de la Semana Internacional das linguas, as literaturas e a tradución incluirá más de una veintena de actividades desde este jueves hasta el próximo 3 de octubre con un «dobre obxectivo», complementar la formación y asesorar a los estudiantes, así como acercar todos estos contenidos a los vigueses. Con este fin, el programa oferta como novedad dos rutas literarias en Vigo, además de otras propuestas de carácter gratuito como dos cursos de introducción al lituano y el euskera, un club de lectura africana o la proyección de un corto en lengua de signos en el Auditorio municipal.

«O ano pasado tivemos un éxito de convocatoria importante, iso anima á xente e van xurdindo novas ideas e oportunidades. A orixe da Semana é motivar ao alumnado e que teña unha formación que ás veces non pode atopar na carreira e que poida escoitar a especialistas doutras institucións. Pero tamén queremos acercar os estudos en linguas, literaturas e tradución á sociedade, promover que a poboación teña acceso a eles. E intentamos que o programa fose diverso e inclusivo», destaca la profesora María Méndez

Programa de una de las rutas literarias, Literatura ás agachadas / Cedida

La Semana está organizada por docentes de la facultad, la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Vigo y la Società Dante Alighieri y cuenta con el patrocinio, entre otros, de la propia Universidad, el Concello, el Museo MARCO, iDendeaf, Bitraga y Frutas Nieves.

«As actividades máis divulgativas e cercanas ao público como os roteiros farémolas no centro da cidade e tamén haberá actividades en Redeiras ou o edificio Cambón. para que haxa esa cercanía. Queremos estar xuntos, que a poboación sinta que hai unha Facultade de Filoloxía e Tradución e que a xente queira estudar alí, tamén os maiores», añade Méndez.

El Cambón acogerá los cursos de lituano y euskera entre los días 22 y 25, cuando también se proyectará en el Auditorio municipal el corto en lengua de signos «Pato$, última llamada» y los asistentes podrán charlar con el director y uno de los actores. Además el martes y el miércoles se llevarán acabo las dos rutas literarias.

La primera, Vigo Noir, partirá de Praza do Rei y contará con la participación de María Xosé Porteiro, Elena Gallego, Beto Luaces y Álex Alonso. Y la segunda, Literatura ás agachadas, permitirá disfrutar de encuentros al atardecer con autores más jóvenes como Jorge Rodríguez, Tamara Andrés o Josiño Araújo en distintos puntos de la ciudad relacionados de alguna manera con sus obras.

La jornada formativa para profesorado de idiomas se volverá a celebrar en la EOI de Martínez Garrido. / Cedida

Las personas interesadas en participar en los cursos de idiomas y la ruta Vigo Noir tendrán que inscribirse de forma previa en la web de la Semana (https://semanallt.uvigo.gal), donde también se podrá encontrar un programa detallado de todos las actividades.

Por segundo año consecutivo, se celebrará la jornada de formación de profesorado de idiomas. Será el día 26 y ya se han registrado 136 docentes de EOIs, de Secundaria y academias de toda Galicia, así como también algunos de Portugal. «Queremos que saiban que a Universidade está ao seu servizo e que poidan actualizarse e facer networking entre eles», comenta Méndez.

Y el entorno del MARCO acogerá el 2 de octubre la segunda jornada Investiga en la que los universitarios mostrarán sus trabajos a los vigueses a través de paneles informativos y la profesora Anna Doquin, de la Complutense, ofrecerá una charla posterior dirigida al alumnado.

Imagen de la Jornada Investiga del año pasado. / Marta G. Brea

Enfocadas también a los estudiantes así como a todo el público interesado, el programa incluye más de una decena de conferencias, mesas redondas y presentaciones de libros. El día 26 la Casa Galega da Cultura acogerá una jornada sobre lo queer y la literatura, y el 1 de octubre en Redeiras tendrá lugar otra bajo el título «De bolleras, migras e lisiadas».

Todas estas actividades correrán a cargo de expertos de la UVigo, así como de otras instituciones como la Academia Aragonesa de la Lengua, universidades españolas como Málaga, Santiago, Autónoma de Barcelona o Salamanca, y también de EE UU, Ucrania, Lituania y Letonia.