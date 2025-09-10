El Concello de Vigo devolverá el dinero de la subida de la tasa de basura si Sogama reduce el canon

Nueva ofensiva del alcalde, Abel Caballero, en contra de la subida del canon de la recogida de residuos. Aseguró que, si la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama), empresa pública con participación privada en un 49%, “pone el precio por tonelada igual que hace año y medio”, se compromete a “bajar la tasa de basura de forma inmediata”. “Y le devuelvo el dinero a la gente. Porque no es para Vigo; es para Santiago, es para Sogama, es para la Xunta, es para [Alfonso] Rueda [presidente de la Xunta]. Es para los que nos están estafando de forma continua con estas subidas escandalosas”, criticó.

Indicó que, este año, “la Xunta hizo una subida escalofriante del coste de Sogama”. “El recibo que nosotros le pagábamos a Sogama era en el año 2023 de poquito menos de 62 euros por tonelada. Lo subieron a 104,5. Sogama, la Xunta de Galicia, nos sube la recogida de los residuos sólidos urbanos de la basura de Vigo en casi 43 euros por tonelada. Pagábamos una cantidad de 61,7 y ahora pagamos casi 43 euros más al año. La subida fue del 70%. Un escándalo. Es un escándalo. Y claro, nosotros repercutimos una parte de esta subida, repercutimos 31 euros. De los 42,79 que Sogama nos subió, nosotros no repercutimos todo, aino una parte. La subida es causa de la Xunta de Galicia”, reiteró el regidor.

Insistió en que la subida no supone más dinero para el ayuntamiento, sino “para Sogama, ineficaz donde la haya”. “Y la Xunta de Galicia, calladita, Rueda, calladito, no dice que es él el culpable; y el Partido Popular de Vigo, cómplice de Sogama y de la Xunta en esta subida terrible que nos metió Sogama a Vigo [y al resto de concellos]. Y vuelvo a hacer la propuesta. Europa quiere que recaudemos el 100%. Pues, por ejemplo, el recibo de Vigo está en 123,7 euros en promedio. El de Ponteareas, en 154. Pontevedra, 131. Y Ourense, 125. Más caros que Vigo. Mucho más caros que Vigo. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos subvencionando. Y vuelvo a repetir. Si Sogama pone el precio por tonelada igual que hace año y medio, yo bajo la tasa de basura de forma inmediata y le devuelvo el dinero a la gente”, comentó.