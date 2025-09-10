El Concello propone los festivos locales de 2026
El sábado 28 de marzo, día de la Reconquista y el lunes 17 de agosto, primer día laborable tras la festividad de San Roque, son las fechas propuestas por el Gobierno Municipal de Vigo para ser festivos locales. La decisión se someterá a votación en el Pleno Ordinario , correspondiente al mes de agosto, que se celebrará el 12 de septiembre.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Agonía para llegar a Vialia: colas de más de media hora en todos los accesos
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»
- La Guardia Civil pone a media España en alerta por los cargos en la cuenta del banco tras perder la conexión del móvil
- La pesca recreativa se rebela contra la regulación que impulsa el Gobierno
- Atropello en una terraza de la Alameda en medio de la Feira Franca
- Cuarenta vigueses tramitan ya una hipoteca inversa para completar su pensión
- Una ciudad de recuerdos
- Una trabajadora agota un año de baja médica y vuelve a pedirla al mes: el tribunal le da la razón frente a la Seguridad Social