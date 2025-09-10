El Concello propone los festivos locales de 2026

El sábado 28 de marzo, día de la Reconquista y el lunes 17 de agosto, primer día laborable tras la festividad de San Roque, son las fechas propuestas por el Gobierno Municipal de Vigo para ser festivos locales. La decisión se someterá a votación en el Pleno Ordinario , correspondiente al mes de agosto, que se celebrará el 12 de septiembre.