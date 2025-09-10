El Concello ofrece más de 5.000 plazas para mayores: pilates, baile o gimnasia

El Ayuntamiento ofrece más de 5.000 plazas en actividades para vecinos de más edad a través del programa «Vigo, cidade amiga dos maiores», que, según informa el gobierno local, suma nuevos talleres y los cursos centrados en mejorar el manejo de nuevas tecnologías. El alcalde, Abel Caballero, anunció el comienzo de una nueva edición de esta iniciativa, que promueve la vida activa entre estos ciudadanos.

«Es preciso reducir la brecha digital de la gente con edad avanzada para que sean capaces de realizar gestiones administrativas de forma autónoma y establecer comunicación con las familias: uso de WhatsApp, banca electrónica o redes sociales», señaló el regidor. También informó de que el Concello ofrece pilates, baile, canto, memoria, gimnasia, teatro «y muchas más opciones»: «Completamente gratuito».

Caballero presumió, además, del bum del turismo, con un 80% de ocupación hotelera el pasado fin de semana, en el que destacaron la fiesta del mejillón, la del marisco y el evento de hamburguesas de Vialia. Recordó que, en agosto, esta cifra se elevó al 90%, siete puntos más que en 2024.

Club de lectura del Marco

El miércoles 17, abre el plazo de inscripción para el Club de lectura del Marco (en el correo electrónico centro.documentacion@marcovigo.com), con dos grupos presenciales y uno virtual.