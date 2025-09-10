Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La ciencia combate la lluvia

El Cinbio instaló su carpa divulgativa en A Laxe

Uno de los «stands» de Cinbio. | Pablo H. Gamarra

Uno de los «stands» de Cinbio. | Pablo H. Gamarra

R. V.

A pesar de la lluvia, los investigadores del Centro de Investigación en Nanomateriales y Biomedicina de la UVigo (Cinbio) instalaron ayer en A Laxe su carpa informativa y lúdica para mostrar a los vigueses los estudios que desarrollan a diario en sus laboratorios del campus e involucrarlos en pequeños experimentos.

La iniciativa «Ciencia con C de Cinbio» también busca fomentar vocaciones y este viernes continuará con una jornada de puertas abiertas en el propio centro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents