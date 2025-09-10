La ciencia combate la lluvia
El Cinbio instaló su carpa divulgativa en A Laxe
A pesar de la lluvia, los investigadores del Centro de Investigación en Nanomateriales y Biomedicina de la UVigo (Cinbio) instalaron ayer en A Laxe su carpa informativa y lúdica para mostrar a los vigueses los estudios que desarrollan a diario en sus laboratorios del campus e involucrarlos en pequeños experimentos.
La iniciativa «Ciencia con C de Cinbio» también busca fomentar vocaciones y este viernes continuará con una jornada de puertas abiertas en el propio centro.
