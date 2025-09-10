El Catastro ratifica que los antiguos juzgados son de la Xunta
La delegada de la Xunta , Ana Ortiz, anunció que el Catastro ha confirmado por segunda vez que el edificio de los antiguos juzgados, en la calle Lalín, pertenece al Gobierno gallego y no al Ayuntamiento. «Le dio la razón a la Xunta y rechazó la intención del concello de Vigo de apropiarse del edificio para bloquear el proyecto del centro de asociacionismo», destacó.
