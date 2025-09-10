Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG demanda un plan de tráfico que evite la congestión vial

El partido critica la «falta de previsión» del Gobierno de Caballero ante la intensificación del tráfico por las obras, el inicio del curso escolar y las lluvias. Reclama un cambio «urgente» para que los vigueses dejen de pasar 37 horas anuales en atascos.

