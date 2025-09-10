El BNG demanda un plan de tráfico que evite la congestión vial
El partido critica la «falta de previsión» del Gobierno de Caballero ante la intensificación del tráfico por las obras, el inicio del curso escolar y las lluvias. Reclama un cambio «urgente» para que los vigueses dejen de pasar 37 horas anuales en atascos.
