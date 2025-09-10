Auge del entrenamiento al aire libre

Ejercicio con tu propio cuerpo, al aire libre y gratuito. Son las particularidades de la calistenia, un deporte que ha ganado popularidad en la última década. Óscar Rubio comenzó a practicarlo hace cinco años. Durante la pandemia quería encontrar una alternativa al gimnasio y a través de un conocido descubrió esta disciplina. «Me enganché en cuanto la probé», confiesa. Una historia similar relata David Vidal, notaba que con sus entrenamientos no avanzaba y decidió buscar en Youtube otras formas de hacer ejercicio, conoció la calistenia y «fue como un amor a primera vista», así lo describe.

En ese momento había muy pocas personas en la ciudad que lo practicasen. «Éramos unos ocho», recuerda David. Esto ha cambiado radicalmente, ahora es común ver a gente entrenando al aire libre en los diferentes parques que hay en Vigo. Para Óscar, uno de los puntos de inflexión fue la construcción de instalaciones de calistenia en Vialia: «Estar en un lugar tan concurrido como es el centro comercial ayudó a que muchos despertasen su interés por el deporte». Lo dice con conocimiento de causa, son varias las personas que se han acercado a él durante un entreno para saber más de la disciplina. Las redes sociales han sido otra herramienta fundamental para la expansión de este deporte. Los practicantes comparten sus progresos o rutinas y conectan con una comunidad global de aficionados.

En la calistenia la figura del colectivo tiene un rol central, el apoyo mutuo, la motivación compartida y la transmisión de conocimientos construyen una red sólida que impulsa el crecimiento físico y personal de quienes la practican. «No es una comunidad que tenga envida, no hay guerras de ego», asegura David. Para él, una de sus grandes cualidades es la capacidad de inclusión. Si una persona quiere iniciarse solo tiene que acudir a uno de los recintos habilitados y allí preguntar a los usuarios. «Pídeles ir a entrenar con ellos y así te van incluyendo en el grupo», aconseja David. De vez en cuando a través de whatsapp se organizan entrenos conjuntos o eventos. Lo que sorprende son los perfiles de quienes están empezando a practicar calistenia, son «extremos», apunta el joven. Por un lado hay adolescentes de 15, 16 años y por otro, personas de 60 o 70 años.

Instalaciones de la ciudad

Actualmente en Vigo hay cuatro parques de calistenia al aire libre: Castrelos, Vialia, Emilia Pardo Bazán y Pizarro. En julio el Concello anunció la creación de otros tres, en Samil, Teixugueiras y Jacinto Benavente. A pesar de que haya muchos espacios destinados a esta práctica, los usuarios critican las instalaciones: «No cumplen los mínimos adecuados para poder practicarlo» asegura David. Óscar comparte esa opinión, pues «hacen un parque pero no lo montan bien». Las quejas vienen por el tamaño de las barras, a veces son demasiado bajas para practicar algunos ejercicios, también por falta de aparatos. David echa en falta unas anillas o una barra para hacer «la bandera humana», y añade que un suelo de caucho «ayudaría un montón».

Los parques de referencia que hay en Galicia están en Ourense y Santiago.David y Óscar esperan que se mejoren los de Vigo, para que las personas puedan seguir disfrutando de un deporte accesible con grandes beneficios como aumentar la fuerza muscular, mejorar la flexibilidad y optimizar la postura.