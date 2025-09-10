Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido el encapuchado que atracó un supermercado en Vigo tras amenazar con un arma blanca a una cajera

Los hechos que ocurrieron el pasado sábado en un establecimiento de la calle Florida

El presunto autor de un atraco a un supermercado de Vigo, custodiado por la Policía Nacional.

R. V.

El pasado sábado 6 de septiembre, la Policía Nacional recibió una llamada a la Sala CIMACC 091 en la que se informaba de un robo con violencia e intimidación en un establecimiento comercial situado en la calle Florida de Vigo. Un hombre, encapuchado con un pasamontañas, había accedido al interior de la tienda y, provisto de un arma blanca, había amenazado a una empleada para finalmente llevarse la caja registradora y emprender la huida.

Con toda la información recabada, agentes pertenecientes al Grupo Operativo de Policía Judicial del distrito de Traviesas iniciaron las pesquisas tendentes a la identificación y detención del sospechoso.

Las investigaciones policiales dieron sus frutos y tras identificar al hombre, se llevó a cabo un dispositivo de localización del presunto autor de los hechos, quien, finalmente, fue hallado mientras caminaba por la calle Manuel de Castro.

Esto se producía solo 48 horas después del suceso. Tras identificar al presunto autor del atraco, la Policía Nacional procedió a su detención.

