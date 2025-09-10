La alerta de desprendimientos lleva a precintar un edificio de Sanjurjo Badía
Los bomberos no vieron riesgo de colapso, pero irán los técnicos de Urbanismo a revisarlo
La Policía Local y los bomberos se movilizaron ayer por la mañana tras recibirse la alerta por posibles desprendimientos en un edificio abandonado ubicado en la calle Sanjurjo Badía de Vigo, en Teis. Tras una primera inspección, no se vio riesgo inminente de colapso del inmueble, si bien fue precintado por seguridad y para que sea inspeccionado a fondo por los técnicos de Urbanismo, a los que se informó de la situación.
Los bomberos de Teis explicaron que acudieron hasta el punto, en el número 146 de la citada calle, porque vecinos habían escuchado ruidos en el interior. Una vez allí comprobaron que parte de la construcción es de madera y hay algunas zonas ya podridas, si bien no vieron afectación estructural. En todo caso, se informó al departamento municipal de Urbanismo para que valore el estado de la edificación. Hace años en el bajo de este inmueble había una administración de lotería y otro negocio, pero el edificio está hoy en desuso.
