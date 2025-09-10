Un accidente múltiple colapsa el acceso a Vigo por la AP-9

El tráfico ha recuperado lentamente la normalidad tras el accidente múltiple en la autopista AP-9 a la altura de Teis en sentido Vigo que colapsó el acceso a la ciudad a primera hora de la mañana de este miércoles.

El siniestro no solo había colapsado la vía desde Rande, sino que también llegó a bloquear la circulación desde la salida hacia el aeropuerto, parando por completo la circulación en sentido descendente por los túneles de A Madroa y Candeán.

Según fuentes de Emerxencias 112, un particular alertó del siniestro pasadas la ocho de la mañana e informó de que habían colisionado entre «9 y 10 coches» a la altura de Teis. La situación se complicó todavía mas en la zona de A Madroa al averiarse un autobús en el túnel en sentido descendente.

El accidente múltiple ocurrió en las inmediaciones de la salida de la AP-9 hacia la calle Buenos Aires. El 112 informó inmediatamente a la Guardia Civil. El elevado número de coches implicados obligó a limitar la circulación en ese punto por un solo carril, creando un embudo y serios problemas de circulación hacia la ciudad olívica.

La enorme cola de vehículos por este accidente de tráfico se extendió hasta Rande y acabó bloqueando también el acceso desde los túneles de A Madroa y Candeán, provocando también un atasco kilométrico en sentido descendente de este vial de alta capacidad.

Según Emerxencias 112, y pese a la aparatosidad del accidente, no habría que lamentar heridos.