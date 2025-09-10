Más de 40 estudiantes, rumbo a Dublín
El alcalde, Abel Caballero, despidió a los más de 40 estudiantes de tercero de la ESO del Mercantil, María Auxiliadora-Salesianos y Quiñones de León que pusieron rumbo a Dublín para mejorar su nivel de inglés. Disfrutan de la beca del Concello a través del programa «Vigo en inglés».
