Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 40 estudiantes, rumbo a Dublín

Más de 40 estudiantes, rumbo a Dublín |

Más de 40 estudiantes, rumbo a Dublín |

El alcalde, Abel Caballero, despidió a los más de 40 estudiantes de tercero de la ESO del Mercantil, María Auxiliadora-Salesianos y Quiñones de León que pusieron rumbo a Dublín para mejorar su nivel de inglés. Disfrutan de la beca del Concello a través del programa «Vigo en inglés».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents