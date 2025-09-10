Más de 300 estudiantes de 34 países se incorporan a las aulas de la UVigo

Un total de 323 estudiantes de 34 países se incorporan este curso a las aulas de la UVigo. Una cifra que se acerca a la de los años anteriores a la pandemia y a la que todavía hay que sumar los alumnos de intercambio que se incorporarán en el segundo cuatrimestre.

La mayoría de los que ya han llegado, 212 foráneos, eligieron el campus de Vigo, mientras que 87 optaron por centros de Pontevedra y 53, por escuelas y facultades de Ourense.

Las delegaciones más numerosas son las de Italia y Polonia, con 67 y 51 estudiantes de intercambio, seguidas de Alemania, con 39, y Francia, con 35. Destaca la importante presencia de estudiantes mexicanos gracias a convenios bilaterales y llegados de Turquía a través del programa Erasmus + 171 para movilidades no europeas. También estudiarán este curso en la UVigo alumnos de EE UU y de Reino Unido.

En el caso del campus vigués, los centros más internacionales son Filología y Traducción (60), Ciencias Económicas (53) e Ingeniería Industrial (45).