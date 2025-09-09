Vigo ya tiene sus festivos locales para 2026

Con el curso escolar recién estrenado y con algunos ya pensando en cuando serán las próximas vacaciones, Vigo ya tiene sus festivos locales para el 2026. La ciudad celebrará el sábado 28 de marzo la fiesta de la Reconquista, coincidiendo con el fin de semana grande de esta conmemoración histórica. La segunda fecha marcada en el calendario olívico será el lunes 17 de agosto, primer día hábil después de la fiesta de San Roque.

Estos festivos suponen un ligero cambio respecto a los disfrutados en el presente año y un regreso a la versión más tradicional del calendaro laboral vigués. Este 2025, al caer el día de San Roque en sábado, el Concello optó por cambiar la jornada festiva por el Martes de Carnaval. Esta propuesta será sometida a votación en el pleno del 12 de septiembre para convertirse en firme.

Con estas fechas, la ciudad ya tiene perfilado el calendario laboral para el próximo año, en el que las dos jornadas locales volverán a girar en torno a las celebraciones históricas y religiosas más arraigadas en Vigo.