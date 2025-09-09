Vigo clama contra el «genocidio»
La protesta responde a la participación de un equipo israelí en la Vuelta
La ciudad olívica se sumó ayer a otros 35 municipios gallegos para denunciar «el genocidio» del pueblo palestino y condenar el sionismo y también como respuesta a la presencia de un equipo israelí en la Vuelta a España y que ha derivado en numerosos conflictos durante la prueba. Centenares de personas se congregaron junto a la farola de Urzáiz en una manifestación convocada por la Coordinadora Galega de Solidariedade coa Palestina y que contó con la presencia del portavoz del BNG en Vigo, Xabier Pérez Igrexas, y el concejal Filipe Abalde, entre otros cargos nacionalistas.
Fue la primera de una serie de protestas que vivirán hoy su punto culminante por el paso de una de las etapas de la Vuelta a España por la provincia de Pontevedra.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Agonía para llegar a Vialia: colas de más de media hora en todos los accesos
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»
- La Guardia Civil pone a media España en alerta por los cargos en la cuenta del banco tras perder la conexión del móvil
- La pesca recreativa se rebela contra la regulación que impulsa el Gobierno
- Un joven mata presuntamente a su madre en Vilagarcía y se arroja por la ventana de su vivienda
- Propietarios ya exigen el abono de un año por adelantado para alquilar una vivienda en Vigo
- Atropello en una terraza de la Alameda en medio de la Feira Franca
- Una canaria tras los pasos de Iago Aspas y los «Mozos de Arousa»