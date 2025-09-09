Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vigo clama contra el «genocidio»

La protesta responde a la participación de un equipo israelí en la Vuelta

Cientos de personas se concentran en la Farola para protestar en Vigo contra el genocidio en Gaza / Marta G. Brea

R. V.

La ciudad olívica se sumó ayer a otros 35 municipios gallegos para denunciar «el genocidio» del pueblo palestino y condenar el sionismo y también como respuesta a la presencia de un equipo israelí en la Vuelta a España y que ha derivado en numerosos conflictos durante la prueba. Centenares de personas se congregaron junto a la farola de Urzáiz en una manifestación convocada por la Coordinadora Galega de Solidariedade coa Palestina y que contó con la presencia del portavoz del BNG en Vigo, Xabier Pérez Igrexas, y el concejal Filipe Abalde, entre otros cargos nacionalistas.

Fue la primera de una serie de protestas que vivirán hoy su punto culminante por el paso de una de las etapas de la Vuelta a España por la provincia de Pontevedra.

