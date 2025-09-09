La UVigo arranca con una «magnífica» ocupación del 105%
El curso universitario arrancó ayer con una «magnífica» ocupación en las aulas, destacó el rector manuel Reigosa sobre la tasa global del 105% alcanzada por la UVigo. En el caso concreto del campus vigués se ofertaban 1.967 plazas de nuevo ingreso y se acabaron matriculando un total de 2.018 estudiantes, lo que supone una tasa del 104%. En la imagen, un grupo de alumnos de Ingeniería Industrial, en su primer día de clase en la sede de Torrecedeira.
