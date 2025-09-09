Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un SOS para una vecina que vive en una chabola

El foro As Ninguéns convocó una sentada en la Praza do Rei para reclamar al Concello que responda a una vecina que reside en una chabola y pidió ayuda urgente hace casi dos años. La entidad criticó el «silencio institucional» y remitió un escrito al alcalde, Abel Caballero, para explicarle la situación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents