Un SOS para una vecina que vive en una chabola
El foro As Ninguéns convocó una sentada en la Praza do Rei para reclamar al Concello que responda a una vecina que reside en una chabola y pidió ayuda urgente hace casi dos años. La entidad criticó el «silencio institucional» y remitió un escrito al alcalde, Abel Caballero, para explicarle la situación.
