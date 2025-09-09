Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Sociedad de Química Americana premia a Liz Marzán por su impacto

La American Chemical Society (ACS) reconoce la investigación pionera y de gran impacto desarrollada por el catedrático de la UVigo Luis Liz Marzán con uno de sus premios nacionales 2026. Marzán, investigador del Cinbio y del CIC biomaGUNE de San Sebastián, recibirá el Dong Qin. ACS Award en una ceremonia que se celebrará en marzo de 2026.

