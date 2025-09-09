Retos virales en adolescentes: nuevo desafío para la Policía Nacional en Vigo

Junto a los profesores, por las aulas de los escolares de Educación Primaria y ESO de Vigo pasan a lo largo del curso varios agentes de policía. No porque hayan hecho algo malo, sino todo lo contrario; para evitar que un mal ocurra. Se trata del programa Plan Director, en el que agentes de Participación Ciudadana de la Comisaría de la Policía Nacional ofrecen charlas y trabajan con los alumnos y alumnas para prevenir riesgos y promover un ambiente seguro en las escuelas, enfocados en temas como el acoso escolar, el abuso de drogas y alcohol o la seguridad en las redes sociales.

Este pasado día 4 de septiembre volvió a lanzarse una nueva convocatoria de este programa, que incluye una gran novedad, o mejor dicho, un importante peligro que abordar: los retos virales en Internet.

Así lo anunció el Delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, a través de una carta remitida a los directores y directoras de los centros educativos y también a las Anpas. «Este curso, el Plan Director incorpora nuevas acciones centradas en la prevención y concienciación sobre los retos virais de internet, además de continuar abordando cuestiones clave como lo acoso escolar, la violencia de género, los riesgos de la internet, las adicciones o los delitos de odio. Queremos que cada charla, cada intervención, sea una oportunidad para abrir los ojos, reflexionar y actuar», se recoge en la misiva.

Variedad de retos

El «juego del KO» —por el que un niño debe dejarse estrangular hasta desmayarse—, el «mataleón» —un grupo de adolescentes sujetan a un compañero desde atrás y con el brazo aplica presión en su cuello durante unos diez segundos— el reto del «medicamento», “el reto de la sal”; o uno de los que están más en boga: “el Superman challenge” —una coreografía en la que un miembro del grupo se lanza y sus compañeros lo recogen formando una camilla con los brazos, o lo dejan caer— son solo algunos ejemplos de los desafíos virales que, al publicitarse por Internet, buscan conseguir el mayor número de visualizaciones y, en consecuencia, la aprobación del resto de seguidores.

«A estas edades el tema de la jerarquía es muy importante. Si los haces, entras en el grupo de los guays y sino en el de los marginados» Daniel Novoa — Psicólogo infantil

Aceptación y «ser popular»

Y en la búsqueda de estos «likes», no se tiene en cuenta la peligrosidad y riesgo de estas pruebas —muchas de las cuales rozan lo absurdo—, tanto para uno como para el resto de compañeros. «A estas edades el tema de la jerarquía es muy importante. Si los haces, entras en el grupo de los guays y sino en el de los marginados», relata el psicólogo vigués Daniel Novoa, para el que se junta esta necesidad de aceptación y valentía con una baja percepción del riesgo. «A nivel antropológico están en la edad con menos percepción del riesgo, todavía no tienen desarrollado el córtex prefrontal del cerebro que es el que nos aporta juicio, madurez, por lo que no son tan conscientes de los peligros como un adulto», añade.

Reconoce Novoa que las redes sociales o internet en general han potenciado estas pruebas —de ahí el término viral—, ya que pueden llegar a muchos más adolescentes y mucho más rápido. «Estos retos siempre han existido, pero anotes no los conocíamos tanto porque no nos llegaban. Ahora la comunicación ha cambiado», valora el psicólogo vigués, quien también precisa las «ganas de destacar» de la juventud. «Al final el más atrevido es el más popular, el más respetado o incluso el más temido; si a esto le sumas la poca percepción del riesgo junto a la impulsividad propia de los adolescentes tienes un cóctel muy peligroso», concluye el profesional vigués.