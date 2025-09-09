Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP lamenta el retraso de los pisos de Esturáns

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, lamentó que el edificio de 27 viviendas de promoción pública que el Concello pretende construir en Esturáns vaya a sufrir retrasos tras quedar desierto el concurso para su construcción. Comentó que el proyecto será «más costoso».

