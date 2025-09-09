Mapear percebes a vista de dron

Disponer de una tecnología efectiva para mapear las poblaciones de percebes desde el aire agilizaría y mejoraría los estudios sobre un recurso de gran importancia para la economía gallega. La investigadora Marta Román, del grupo de Ecología Costera (EcoCost) de la Universidad de Vigo, ha analizado la reflectancia espectral de estos organismos en tres zonas costeras de Galicia y la Bretaña francesa con resultados prometedores para poder llevar a cabo estudios posteriores de este tipo a partir de las imágenes tomadas por drones.

Román, que ya realizó una investigación con vehículos aéreos no tripulados en la ensenada de Oia para determinar la cobertura y el peso de las macroalgas intermareales, ha desarrollado este nuevo trabajo dentro del grupo de Ecología bentónica y Teledetección remota del Instituto ISOMer, de la Universidad de Nantes. Allí realiza una estancia dentro de su contrato postdoctoral con la Xunta desde enero de 2024.

Román, midiendo la reflectancia de organismos en la costa. / Cedida

«La investigadora Celia Olabarria, de EcoCost, tiene un papel importante en todos estos trabajos y hace unos años surgió la idea de aplicar estas metodologías al percebe y a la semilla del mejillón, porque son recursos con un interés comercial grande en Galicia. Pero para poder realizar de forma adecuada estos mapeos lo primero es estudiar la reflectancia espectral de los organismos objetivo. Es algo esencial porque los vuelos no tienen sentido si no puedes demostrar a priori que las reflectancias de las especies son diferentes y, que por tanto, se pueden distinguir unas de otras», explica.

Para ello, los investigadores establecieron tres puntos de estudio –Baiona, en Galicia; y Lorient y Quiberon, en la Bretaña– para medir con un espectrorradiómetro de campo un total de 337 muestras. «Es un equipo costoso con una resolución muy elevada, recoge casi 500 bandas. Y pocos grupos tienen la suerte de poder usarlo. De hecho, hay muchos estudios con drones, pero no tantos con este tipo de equipos», apunta Román sobre la tecnología utilizada. Su equipo en Nantes es «puntero» en la teledetección remota a través de drones y satélites y ha publicado estudios sobre praderas marinas, macroalgas invasoras y recursos marisqueros como las ostras.

Mediciones con el espectrorradiómetro sobre las poblaciones de percebe. / Cedida

Además de registrar más de 6.000 espectros in situ, el equipo también analizó muestras de la especie Pollicipes pollicipes en el laboratorio para constatar que placas y pedúnculo tienen diferentes reflectancias. «Y también observamos que cuando mejillones y percebes están recubiertos de verdín su reflectancia es similar a las de las macroalgas, lo que añade cierta incertidumbre», añade.

Las cámaras de los drones suelen tener una resolución de entre 5 y 10 bandas, aí que el siguiente paso fue transformar la señales hiperespectrales en multiespectrales. Y aplicar una metodología de aprendizaje automático (inteligencia artificial) para que el modelo fuese capaz de detectar las diferentes especies sésiles que viven ancladas a la roca.

«Obtuvimos que Pollicipes pollicipes mostraba cierta similitud con otros cirrípedos, pero se clasificaba correctamente el 90% de las veces. En el caso de la mejilla, que tiene un interés comercial para el cultivo, se clasificó bien en un 80% de ocasiones. Aunque obviamente mostró cierta similitud con el mejillón adulto. Y también es interesante que el modelo nunca confundió la mejilla con el percebe ya que ambos suelen estar mezclados en la roca», subraya.

Ubicación de los sitios de muestreo de campo en las costas europeas de Galicia y la Bretaña francesa e invertebrados sésiles y macroalgas muestreadas: E) percebe, F) otros percebes, G) mejillones adultos, H) semillas de mejillón, I) algas rojas, J) algas pardas y K) algas verdes. / Román et al

Otro de los resultados es que las bandas del infrarrojo cercano tienen gran importancia para los predicciones, lo que indica que una cámara que solo recoja el espectro visible no sería suficiente.

«Con este estudio esperamos aportar una base de conocimiento para futuras investigaciones sobre teledetección de poblaciones, no solo aquellas que tienen una relevancia ecológica, sino también económica porque están sometidas a extracción», apunta sobre los resultados publicados recientemente en la revista Remote Sensing Applications: Society and Environment junto a varios investigadores de Nantes y Celia Olabarria.

De hecho, ya los ha utilizado para realizar vuelos sobre la costa gallega con resultados «prometedores». «Todavía estoy trabajando con los datos, pero estamos elaborando mapas de cobertura en puntos de extracción de percebes y mejilla de Baiona con el apoyo de Jose A. Santiago, asistente técnico de la Cofradía», avanza.

«Las zonas donde viven estos recursos son muchas veces impracticables o tienen un acceso muy limitado por las mareas. Y lo que se hace habitualmente es extrapolar los resultados de los muestreos. La ventaja de las tecnologías remotas es que puedes recoger datos de áreas amplias y obtener estimaciones a mayor escala y más precisas. También implican un trabajo posterior con los modelos. Pero tienen una gran potencialidad para ampliar el conocimiento sobre el estado de poblaciones y su extensión», concluye.