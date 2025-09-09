La inclusión de alumnos con necesidades en colegios ordinarios llega a la Fiscalía

La atención a la diversidad es el gran reto educativo de este curso. Y con eso no hablamos de la inclusión del alumnado con necesidades especiales o de apoyo educativo (NEE y NEAE) en aulas ordinarias, sino de una atención «real» . Actualmente, Galicia lidera los indicadores de inclusión, con el mayor porcentaje de alumnado con necesidades educativas en centros ordinarios; en concreto, el 93% de los estudiantes NEE y NEAE están integrados en estos colegios. ¿Pero en qué condiciones?

Peticiones de los colegios

Esta cuestión empieza a planteársela también la Fiscalía de Vigo, más concretamente el área de protección de Menores. Con sede en la Ciudad de la Justicia, el fiscal provincial especializado en esta materia reconocía ayer haber mantenido ya reuniones con familias tras las quejas de los centros educativos por el comportamiento de alumnos con necesidades específicas ante la carencia de los propios centros de contar con más recursos para su atención. Y es que el grado de complejidad y necesidades de cada alumno es muy dispar: desde una discapacidad física, visual o auditiva a trastornos graves de conducta, del aprendizaje o trastornos del espectro autista (TEA), entre otros. Cuando algún escolar en estas condiciones sufre de algún episodio grave, el colegio no siempre cuenta con las herramientas para atajarlo, principalmente por la falta profesorado de apoyo.

Sin ir más lejos, semanas antes del inicio del nuevo curso escolar que arrancó ayer 8 de septiembre, todo el equipo directivo del IES Valadares presentó su dimisión ante Educación porque carecían de «profesores para atender al elevado número de niños con necesidades específicas». «La inclusión no es sentarlos en el aula y cerrar la puerta, requiere horas», aducía la hasta entonces directora de este instituto vigués.

La propia Fiscalía General del Estado reconoce en su memoria de 2024 elevada al Gobierno de España la pasada semana que, en materia de educación, se dan asuntos relacionados con «la no discriminación en la admisión de alumnos con necesidades especiales» y «la eventual denegación de medidas de apoyo y adecuación de la metodología pedagógica».

Igualdad

Concretamente, los fiscales provinciales «refieren situaciones relativas a la posible infracción del derecho de acceso y permanencia en la educación inclusiva en condiciones de igualdad y no discriminación, haciéndose hincapié en la necesidad de que la Administración proceda a una evaluación psicopedagógica para determinar si la escolarización debe llevarse a cabo en un aula ordinaria o en un aula específica, todo ello para garantizar el adecuado desarrollo de la personalidad y capacidad de los educandos»; es decir, no todo vale a la hora de incluir o defender la matriculación de un menor con necesidades educativas en un colegio ordinario. «Los colegios no cuentan con más recursos ni más profesores para atender al alumnado que a veces tiene comportamientos muy graves. Cuando esto pasa, se ponen en contacto con nosotros e intentamos hablar con los padres para conocer también los apoyos con los que cuenta el alumno fuera del centro. El problema es que los padres no siempre quieren reconocer la gravedad de estas necesidades», comenta el fiscal especializado en el área de menores de Vigo.

Tanto es así, que la propia memoria del Ministerio Público recoge las palabras del fiscal vigués y «reitera la conflictividad a que han dado lugar los acuerdos de escolarización de menores con discapacidad en centros de educación especial» y aprecia necesario «realizar un profundo análisis sobre los menores y sus condiciones de educación, tanto en los centros de educación especial como los ordinarios».

Orientadores especializados

A este respecto, desde esta Fiscalía de Vigo se precisa que cada vez más los colegios cuentan con «orientadores especializados» para detectar y abordar esta necesidades educativas específicas entre los alumnos; muchos de los cuales llegan nuevos a un centro educativo o pierden los recursos que tenían por ejemplo al cambiar de ciclo educativo tras pasar de Educación Primaria a la ESO.

Inicio del curso escolar

Sin ir más lejos, ayer se incorporaron a las aulas de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO y Bachillerato un total de 35.580 alumnos de colegio públicos, privados y concertados en Vigo, 795 menos que el año pasado, y lo que es más sangrante, 1.420 menos que en el periodo 2023/2024.

Recordamos que la escolarización es obligatoria entre los 6 y los 16 años. Pese a ello, ya no son pocas las familias que optan por una educación en casa, un modelo conocido como homeschooling y ante el que la Fiscalía de Vigo actuó en diversas ocasiones. «La ley no lo permite pero tampoco lo prohibe. Nosotros hemos dado ya un toque de atención sobre esto; no hay un gran aumento pero sí nos encontramos con casos. Aquí nosotros poco más que acusamos a los padres, porque luego terminan absueltos al no haber una desatención al menor», indica el fiscal de Vigo.

Los fiscales confirman que la medida del fin del móvil en el aula «reduce el acoso y ciberacoso»

No todo en la educación es negativo. Otra de las puntualizaciones que recoge la Memoria de la Fiscalía General del Estado versa sobre el descenso o mantenimiento de la cifra de situaciones de absentismo escolar, por la falta del menor al centro educativo al menos durante el 10% del horario mensual. Ante esto, la Fiscalía provincial de Pontevedra, que incluye la del Área de Vigo, va más allá y destaca «la mejora en la atención escolar» tras la prohibición de la Xunta del uso del teléfono móvil en el aula, lo que junto a la implantación de un buzón «punto naranja» —donde los alumnos pueden informar de forma anónima de casos de acoso—, ha contribuido «a reducir los casos de acoso y ciberacoso» en los colegios. Esta medida entró en vigor a mediados del curso 2023/2024, y en solo año y medio, la Fiscalía ya es conocedora y consciente de la mejora para el alumnado. Esta medida se verá recrudecida con la aprobación por parte de la Xunta de la nueva Ley de Educación Digital que limitará el uso individual de pantallas a partir de 5º de Primaria (10-11 años) en las aulas, lo que mitigará los riesgos del mundo digital en la infancia.