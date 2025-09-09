Huyen de un incendio y acaban rescatados en la azotea de una nave de Jacinto Benavente

El enésimo incendio registrado en una de las numerosas naves en ruinas de la calle Jacinto Benavente de Vigo generó esta madrugada una nueva intervención por parte de los efectivos policiales y de emergencia gracias a la que, por fortuna, no hay que lamentar daños personales.

Ocurrió minutos antes de las doce de la noche de ayer en la antigua nave de Pescanova, la situada justo frente al auditorio Mar de Vigo. Alertados por un particular del incendio, la Unidad Fénix de la Policía Local de Vigo desplegó drones para apoyar a las agentes y bomberos desplazadps, detectando en la azotea del inmueble a dos individuos.

Según informan desde la jefatura local, ambos varones se habían refugiado en la terraza superior de la nave tras quedar atrapados en el interior por el humo "del conato de incendio".

Para rescatarlos, los bomberos tuvieron que emplear el camión escalera. Una vez que comprobaron que no precisaban asistencia médica, procedieron a descenderlos.

Sobre el origen del incendio, todo apunta a una "acumulación de residudos y basuras en la zona del antiguo montacargas de la nave". Aunque no se menciona en la nota policial, este inmueble, como el resto de los ruinosos de la calle, es lugar habitual de okupas.