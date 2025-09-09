Al Gobierno le queda una semana para decidirse sobre la AP-9

El miércoles 17 de septiembre, es decir, a mediados de la próxima semana, se agota el plazo para que el Gobierno de España se decida: puede acatar el dictamen motivado de Bruselas y anular la prórroga de la AP-9 o judicializar el procedimiento, lo que desencadenaría en un litigio en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entre España y la Comisión Europea, que, tras dos avisos previos, certificó a mediados de julio la ilegalidad cometida en el año 2000 por el Gobierno liderado por José María Aznar. Amplió hasta el año 2048 la concesión de la autopista, una decisión que violó la normativa comunitaria (se aplicaba en aquel momento la Directiva 93/37/CEE) de los principios de igualdad de trato y transparencia que subyacen a las normas de la Unión Europea en materia de contratación pública. El organismo con base en Bélgica dio dos meses al Ejecutivo central español para enmendar de una vez esta situación.

La Comisión Europea dejó claro que estas ampliaciones (de concesiones) «constituyen modificaciones sustanciales equivalentes a la adjudicación de nuevos contratos de concesión y, por lo tanto, requieren de un procedimiento de licitación», un mensaje que da continuidad a los dos pronunciamientos realizados anteriormente: primero, en 2021, después, en 2024, año en el que este organismo señaló que «el verdadero objetivo de la prórroga era aumentar sustancialmente su valor para hacerlas más atractivas con vistas a conseguir una venta futura, pero ya prevista, más rentable». Eso sucedió en 2003, cuando Audasa (Autopistas del Atlántico SA), la concesionaria actual de la autopista, fue privatizada después de un proceso que ya se había empezado a preparar en 1999 con la contratación de asesor financiero «para estudiar alternativas a la venta».

El actual Gobierno central prometió batalla jurídica para evitar el rescate de la AP-9. «Esta fase no supone el final del procedimiento ni la eliminación de las prórrogas, puesto que, ahora, nuevamente, España tiene la oportunidad de responder al mismo. Analizaremos la resolución y agotaremos las opciones de respuesta, además de la posibilidad, llegado el caso, de interponer los correspondientes recursos», señalaron fuentes del Ministerio de Transportes cuando se dio a conocer el dictamen motivado de Bruselas. Apelaron, además, al «interés común por responsabilidad pese a que las políticas de movilidad y reequilibrio territorial que defiende» el Gobierno «van en la dirección contraria». Desde el departamento de Transportes, a su vez, ven un claro culpable de la situación: «Si estamos en esta situación, es responsabilidad de los gobiernos del PP».

Responsabilidad derivada al PP

Precisamente, desde el Gobierno, se sacuden habitualmente la responsabilidad de la coyuntura, recordando que «fue el PP, en el Gobierno de José María Aznar, el que aprobó la prórroga de la concesión». Desde el equipo que lidera el ministro Óscar Puente, han puesto en valor la política de bonificación de peajes en la autopista. Con estas posiciones sobre la mesa, y dado que tanto Puente como otros altos cargos de su departamento han señalado en numerosas ocasiones que un eventual rescate de la autopista era «inasumible» para las arcas públicas y que la apuesta del Gobierno es incidir en la política de bonificación de peajes, todo el proceso parece abocado a terminar en la vía judicial. Así lo advierte también la Comisión Europea en su resolución, en la que advierte a España de que, «de no adoptar las medidas necesarias», Bruselas se reserva la posibilidad de llevar al Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una vía que ya había asumido en alguna manifestación pública el propio Puente, entendiendo que serían los tribunales los que tendrían la última palabra.

En-Colectivo es pesimista

El abogado vigués Diego Maraña, presidente de la asociación de consumidores En-Colectivo, que encabeza la batalla contra Audasa, reclama al Gobierno central «que acepte el dictamen». «Si no lo hace, tendrá que explicar a los ciudadanos por qué nos obliga a mantener el pago de la autopista hasta 2048», añade antes de lamentar que, «tristemente», la entidad a la que representa cree que el Ejecutivo «no ejecutará» este dictamen. «Habrá que ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuya resolución se demorará de cuatro a seis años, puesto que la realidad es que es lento debido al cúmulo de procedimientos», sostiene.

Critica que el Gobierno «nunca ha contestado» a la petición de información y reuniones de En-Colectivo. «Creemos que dejará pasar el plazo; ojalá nos equivoquemos. No tiene interés en que los gallegos dejemos de pagar una autopista hasta 2048 y hay que preguntarse por qué si es más costoso para las arcas públicas mantener la concesión de la autopista que rescatarla y pagar la indemnización correspondiente. Esto mismo ya lo indicó el Consejo de Estado en 2023: que el coste de la indemnización siempre será muy inferior al coste del pago que el Estado asume por peajes de retornos y peajes en la sombra teniendo en cuenta el IPC y aumento de tráficos», explica.