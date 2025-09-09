Detenido en Vigo tras arrojar hachís por la ventanilla al ser interceptado
La Policía Local también detectó que circulaba por Gran Vía en un vehículo sin seguro ni ITV
La Policía Local de Vigo detuvo este martes, a las 20.30 horas, a un hombre en la calle Gran Vía, en las inmediaciones de As Travesas, por un presunto delito contra la salud pública. El individuo, que circulaba en un vehículo sin seguro ni ITV, mostró una actitud sospechosa ante los agentes.
Al darle el alto, arrojó un objeto por la ventanilla que resultó ser hachís. La cantidad intervenida ascendió a 145 gramos, una cifra superior al máximo estipulado por Sanidad para consumo propio.
El detenido, con antecedentes, portaba además tres teléfonos móviles y una cantidad importante de dinero en efectivo.
