Cuarenta vigueses tramitan ya una hipoteca inversa para completar su pensión

Son muchos los vigueses que están buscando alternativas para tener una buena jubilación, básicamente alguna forma de ingresos más allá de la pensión, que en algunos casos es insuficiente para llegar a fin de mes. Y una de las soluciones que más está triunfando en Vigo es la hipoteca inversa. La consultoría Óptima Mayores fue la primera en ofrecer este producto y, además, su presidente es Ángel Cominges, vigués de nacimiento. La firma cuenta con una delegación en la ciudad olívica que actualmente está tramitando alrededor de cuarenta operaciones de hipoteca inversa.

¿Y de qué se trata? Es un préstamo con garantía hipotecaria mediante el cual el propietario de un piso puede obtener un tercio del valor del inmueble de una sola vez o en forma de renta mensual vitalicia y, lo más importante, el banco no se queda con el piso, sino que lo reciben los herederos, a los que se les da un año para que decidan cómo quieren devolver lo prestado. Lo más habitual es que vendan el inmueble, devuelvan al banco lo que recibieron sus padres y se queden con la diferencia.

Un dato curioso es que el 67% de los que llaman para preguntar por la hipoteca inversa son los hijos, que conscientes de las dificultades económicas que les esperan a los padres para la jubilación buscan una salida.

Un ejemplo práctico: un matrimonio con una casa valorada en 300.000 euros, suscribe una hipoteca inversa y le corresponden 100.000. En la mayoría de casos, prefieren el pago por adelantado de esa cantidad, para saldar alguna deuda pendiente. Pero también se puede optar por cobrar ese dinero mes a mes y de forma vitalicia: cuando se acaben esos 100.000 euros, la hipoteca inversa cuenta con seguros que garantizan el abono de esa mensualidad hasta que los clientes fallezcan. De media, esa renta mensual es de unos 1.100 euros.

Hay que tener en cuenta que la tasación de la vivienda siempre lo realiza una entidad independiente. El valor mínimo del inmueble a la hora de contratar una hipoteca inversa es de 150.000 euros a una edad de al menos 65 años.

Una de las principales ventajas de este tipo de productos financieros es que están exentos de tributar el IRPF por tratarse de disposiciones de una cuenta de préstamo o crédito. Además, el cliente mantiene la propiedad y el uso de la vivienda en todo momento, permite obtener liquidez sin tener que hacer frente a cuotas de amortización y sin endeudarse y pueden seguir viviendo en la casa hasta que quieran.

Óptima Mayores, que trabaja con la mayoría de bancos, creó este producto financiero en España y ahora la mayoría de entidades bancarias la han incorporado también a su oferta propia.