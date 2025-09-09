Los convenios progresan en la reducción de jornada: hasta 50 horas menos que la media

La jornada máxima anual en España es de 1.826 horas, equivalente a 40 por semana. Eso sí, la inmensa mayoría de los convenios colectivos —tanto los sectoriales como los de empresa— pactan jornales notablemente inferiores a ese tope. Hasta el mes de julio, por ejemplo, se suscribieron en el conjunto del país 2.753 acuerdos marco, aplicables a más de 8,6 millones de asalariados, con una jornada anual de 1.750 horas de media.

La reducción del tiempo de trabajo es una constante: si antes del covid los convenios de la provincia de Pontevedra fijaban la jornada máxima en 1.780 horas al año, los últimos pactos suscritos entre empresas y sindicatos rondan las 1.760. En cierta medida van en línea con los objetivos de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aunque todavía lejos de su meta final de las 37,5 horas semanales efectivas.

Lo que sí es claro es que los últimos convenios formalizados en Vigo, y divulgados en el boletín oficial provincial (BOP), continúan avanzando hacia una lenta pero progresiva reducción de los tiempos anuales de trabajo. El último registrado es el de Magna Seating, proveedora de componentes del sector de automoción —produce estructuras de asientos, piezas estampadas o cerrojos para Stellantis, Volkswagen, Mercedes o Porsche— y con más de 400 personas en plantilla. Durante la vigencia del convenio (2024-2026) «la jornada anual será de 1.715,5 horas», establece el acuerdo. En el apartado de la revalorización salarial fija un pago de 1.200 euros brutos como compensación del ejercicio 2024 (efectos retroactivos), así como un alza vinculada al IPC «en todos los conceptos» para este 2025 y el año próximo.

Más industria

También han llegado a un acuerdo laboral en la fábrica de Vigo de Envases Universales Ibérica, con 315 empleados. Se trata de la antigua Domiberia, adquirida en el año 2023 por el holding mexicano Grupo Envases, que cuenta con 84 plantas de producción a nivel mundial. En su caso, el convenio es para cinco años. «La jornada anual durante toda la vigencia del convenio queda fijada en 1.704 + 8 horas efectivas de 2025 a 2028 y 1.704 horas en 2029», versa el acuerdo. Equivale a unas 50 horas anuales menos que la media pactada para el conjunto de España. No es que cambie el tope de la jornada semanal, que sigue en las 40 horas habituales, sino que la compañía distribuye días libres a lo largo del año para sus trabajadores. Lo expone de este modo: «Se disfrutarán 10 días laborables de lunes a viernes [...] preferentemente los puentes naturales y el resto en épocas de baja demanda de trabajo», marca.

Otro caso es el de Construcciones Navales Paulino Freire, astillero centenario que, junto con Armón, sitúa a Vigo en el liderazgo global del segmento de buques oceanográficos. Su acuerdo con los sindicatos fija una jornada anual de 1.720 horas de trabajo efectivas. Y por debajo de la media también está Citic Censa, ubicada en O Porriño, con 1.744 horas para todo el año. En estas dos últimas compañías se incluyen medidas frente al absentismo, cada vez más presentes en los acuerdos laborales marco de las empresas privadas.

Excepciones

Hay dos acuerdos significativos que se alejan mucho más del promedio. El primero es el de la estiba para el puerto de Vigo, de aplicación para 205 personas, de acuerdo al Registro de Convenios Colectivos del Gobierno central. La jornada máxima es la legal, esas 1.826 horas anuales, pero, dadas las peculiaridades de su tarea, «la duración de la jornada anual de trabajo será de 1.452 horas (22 turnos mensuales de 6 horas por 11 mensualidades)». El otro es de los centros de ITV, concesionados a la empresa Supervisión y Control, con 220 operarios en la provincia. Su tiempo máximo anual de trabajo al año queda fijado, hasta 2027, en 1.570 horas (eran 1633,5 horas para los años 2019-2023). El acuerdo incluye 28 horas obligatorias de formación, repartidas también a lo largo del ejercicio.