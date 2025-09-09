Una carrera solidaria en el puerto de Vigo en favor de Mauri, un niño con una enfermedad ultrarrara

El puerto de Vigo acogerá el próximo domingo, día 14 de septiembre, desde las 10.00 horas, una carrera solidaria para recaudar fondos en favor de Mauri, un niño que, a los 2 años de edad, le fue detectada la enfermedad de Alexander, una dolencia ultrarrara de origen genético, neurodegenerativa e incurable.

La primera edición de la carrera solidaria “5 km por Mauri” servirá para recaudar fondos en favor de la Asociación Española de la Enfermedad de Alexander, creada por los padres del propio Mauri, Jairo Mera, Policía Portuario en Vigo, y su pareja, Iria Menacho, presidenta de esta asociación sin ánimo de lucro que busca apoyar a las familias afectadas por esta enfermedad de la que, actualmente, solo hay siete pacientes registrados en España.

Desde la fundación de la Asociación, se han puesto en marcha diferentes eventos para recaudar dinero, como esta carrera solidaria, que fue presentada esta misma mañana por el máximo responsable portuario, Carlos Botana, acompañado por el organizador y olímpico en Barcelona 92, Carlos Adán; el padre de Mauri, Jairo Mera; la presidenta de la Asociación Cultural y Deportiva del Puerto de Vigo y atleta, Tania Valverde; y el extrabajador del Puerto y figura clave en el atletismo Alfonso Moro.

Según explicaron, esta iniciativa solidaria permite que quienes no puedan participar físicamente en la carrera, contribuyan igualmente a una causa benéfica, reafirmando el carácter solidario del evento. Para ello, los interesados pueden inscribirse a través de la página web: www.cronotec.es. Como corredores, el plazo de inscripción termina hoy a las 23.59h., pero la “Fila 0” seguirá activa hasta el sábado a medianoche, para la que el propio Botana pidió “la máxima colaboración”.

"Lucha incansable"

“Me gustaría destacar la lucha incansable de los papás de Mauri: Iria y Jairo, cuya fortaleza es admirable. Su amor, indiscutible. Su capacidad de lucha, infinita”, indicó Botana. Por este motivo “es fundamental que les demostremos nuestro total apoyo. Necesitamos visibilizar esta enfermedad, para que puedan darle a su hijo la mejor de las calidades de vida posibles”, enfatizó.

La Carrera solidaria “5 km por Mauri” saldrá a las 10 horas del Puerto Pesquero y, 15 minutos más tarde, arrancará la tradicional “10 km Alfonso Moro”. Un evento ya emblemático en el calendario deportivo de la ciudad, cuyo circuito transcurre íntegramente por el interior de O Berbés, dividido en dos vueltas de 5 kilómetros cada una. Para aquellos que participen en la modalidad de 5 kilómetros, la prueba consistirá en una única vuelta al circuito.

A día de hoy, ya hay más de 400 inscritos en ambas modalidades de esta carrera que, sin duda, será todo un éxito de participación y en las que los propios trabajadores de la Autoridad Portuaria de Vigo, en especial la Policía Portuaria, se ha volcado para apoyar a su compañero.