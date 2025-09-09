Caballero exige a la ministra de Sanidad «todas las explicaciones del mundo» de por qué Vigo no es sede de los MIR

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, pedirá a la ministra de Sanidad, Mónica García, "todas las explicaciones del mundo" de por qué Vigo fue suprimida como sede para la realización de exámenes MIR.

En un audio enviado a los medios de comunicación, el regidor ha dicho que ha recibido una carta de la titular de Sanidad que le indicaba que Vigo fue incorporada como sede para este tipo de exámenes por motivos de la pandemia y ahora ha sido suprimida.

"En 2025, una vez superada aquella situación, y atendiendo a criterios de eficiencia y sostenibilidad económica, se revisó el mapa de sedes, proponiendo la recuperación de un esquema más ajustado", reza la carta de la ministra, fechada ya a 29 de agosto, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Sin embargo, Caballero ha criticado esta decisión debido a que la ciudad olívica dispone de más habitantes que Santiago, que sí se mantiene en el listado.

El alcalde ha aprovechado para cargar contra el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, diciendo que "no planteó objeción" alguna cuando en la reunión de la Comisión Nacional de Recursos Humanos del Sistema Nacional de la Salud se expuso que Vigo quedaría fuera.

"Primer responsable la ministra y responsable gravísimo el conselleiro", ha añadido, asegurando que llevará a pleno esta cuestión, trasladándolo también en otras instituciones.

Precisamente en su escrito, García indica que es necesario que la Xunta solicite y justifique formalmente la modificación de las sedes para que se pueda valorar este cambio.

Respuesta conjunta

Tras las palabras de Caballero, el PP de Vigo también ha enviado un audio a los medios de comunicación solicitando una "respuesta conjunta" y de "consenso" y no "partidista".

Por ello, tal como explica el portavoz 'popular', Miguel Martín, presentaron una declaración institucional en la junta de portavoz del Ayuntamiento de Vigo que fue "vetada" por los socialistas, pese a ser un texto "perfectamente asumible, sin trampas" para exigir la restitución de Vigo como sede.

No obstante, el PSOE optó por presentar en pleno una moción que pide la reprobación del conselleiro, pese que la decisión de elegir sedes es "exclusiva" del Gobierno central. "Pero no se pide la reprobación de la ministra", ha apuntado Martín.

Además, el edil del PP de Vigo ha asegurado que el conselleiro sí solicitó por escrito a la ministra la restitución de Vigo como sede de los MIR y ha indicado que en la Diputación de Pontevedra el PSOE también presentó una iniciativa similar y allí no pide la reprobación del conselleiro de Sanidade, como sí hace Caballero.