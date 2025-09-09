Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG pide un cambio para reforzar Peinador

El BNG reclama «a intervención da Xunta para articular un sistema aeroportuario tras a marcha de Ryanair» de los aeródromos gallegos. Trasladó una batería de iniciativas al Parlamento gallego para «garantir o futuro dos tres aeroportos, potenciando o papel de Peinador».

