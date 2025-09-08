Otro vaivén de Ryanair: vuelve a ofrecer vuelos que había cancelado

Ryanair estuvo en boca de todos la semana pasada tras anunciar su salida de varios aeropuertos españoles, entre ellos los de Peinador y Lavacolla. Sin embargo, todavía está vigente el convenio con el Concello de Vigo para que, hasta el 31 de diciembre, opere el vuelo entre Londres y Vigo.

Pero hace unos días comunicaba a los pasajeros que habían comprado billetes entre la capital británica y Peinador para el día 10 de diciembre que se cancelaba el vuelo. Entre las afectadas estaba la viguesa Mónica Méndez, que había reservado vuelos de ida y vuelta y los hoteles en Londres para ella y su familia. Cuando Ryanair les confirmó el reembolso, decidió comprar los billetes desde Oporto, perdiendo unos cincuenta euros respecto a lo que costaban desde Peinador, además de los gastos del trayecto en coche y el aparcamiento en Sá Carneiro.

Su sorpresa e indignación fue a más ayer, cuando se enteró de que Ryanair volvía a ofrecer el vuelo previamente cancelado del 10 de diciembre entre Londres y Vigo. «Somos nueve las personas que vamos de viaje, y más allá del dinero, no es lo mismo salir desde Vigo, pues vivimos aquí, que tener que ir hasta Oporto», lamenta Mónica Méndez.

Es el enésimo vaivén de Ryanair en su operativa en Vigo. El Concello ya sancionó previamente a la aerolínea con dos multas que sumaron 67.000 euros por incumplimientos del contrato.