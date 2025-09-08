Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Turno para la UVCD de Candeán en el ciclo «un mar de bandas»

La banda de música UVCD de Candeán actuó ayer, dentro de los conciertos del ciclo Vigo, un Mar de Bandas, en la plaza de la Independencia. Estos conciertos se prolongarán en diferentes ubicaciones hasta finales del mes de diciembre.

