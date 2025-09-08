Turno para la UVCD de Candeán en el ciclo «un mar de bandas»
La banda de música UVCD de Candeán actuó ayer, dentro de los conciertos del ciclo Vigo, un Mar de Bandas, en la plaza de la Independencia. Estos conciertos se prolongarán en diferentes ubicaciones hasta finales del mes de diciembre.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»
- Agonía para llegar a Vialia: colas de más de media hora en todos los accesos
- Un joven mata presuntamente a su madre en Vilagarcía y se arroja por la ventana de su vivienda
- Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa
- Propietarios ya exigen el abono de un año por adelantado para alquilar una vivienda en Vigo
- Arranca el coche antes de que subiese una mujer y la acaba atropellando en Vigo
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar