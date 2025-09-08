El PP lamenta la «poca ambición» del alcalde con el festivo por la Reconquista
Al grupo local del PP le agrada que el Gobierno municipal coincida con su propuesta de designar inhábil el próximo lunes 17 de agosto, al coincidir la festividad de San Roque en domingo. Sin embargo, lamentan la «poca ambición» del alcalde, Abel Caballero, al no hacer lo mismo con la Reconquista, cuyo festivo recae en 2026 en sábado y no se moverá al viernes.
