Un detenido por agresiones homófobas reiteradas en el centro de Vigo

La Policía Nacional ha detenido en Vigo a un hombre por un presunto delito de odio. El arrestado había proferido insultos homófobos, alzando la voz y en repetidas ocasiones, hacia varias personas que se encontraban trabajando o paseaban por la calle. Estos episodios de intolerancia tuvieron lugar en una calle peatonal con gran afluencia de personas y se prolongaban durante horas. El acoso llegó a tal punto que una de sus víctimas se vio obligada a abandonar varias veces su puesto de trabajo debido a la situación de humillación que esta persona le causaba .

Según informa la Policía Nacional, los hechos se remontan a finales del mes de agosto cuando se recibió una llamada a la Sala CIMACC 091 en la que se daba cuenta de un hombre que estaba increpando a cuatro mujeres. Al parecer la denunciante se encontraba paseando por la calle de la mano de su pareja y en compañía de otra pareja amiga, cuando un varón les empezó a gritar acerca de su orientación sexual, repitiendo frases en bucle mientras las miraba fijamente. Ante tales hechos los agentes, pertenecientes a la Brigada de Seguridad Ciudadana, acudieron pocos minutos después al lugar para entrevistarse con las víctimas.

No se trataba de un hecho aislado, ya que durante la intervención un trabajador de la zona se aproximó a los agentes para manifestar que esta persona había repetido este tipo de comportamiento discriminatorio hacia él en repetidas ocasiones.

Al parecer esta situación se venía produciendo durante los últimos tres meses, de manera constante y varios días a la semana, en los que víctima había sido el objetivo de varios ataques verbales donde se ponía de manifiesto su orientación sexual, al igual que en los hechos anteriores. También manifestó que los episodios de humillación pública en los que se veía sometido, le habían ocasionado una situación de estrés y ansiedad por la que se había visto obligado a abandonar su puesto de trabajo en diferentes momentos. Asimismo también reveló que este escenario se repetía coaccionando a otras personas que se encontraban en la calle peatonal e incluso llegaba a hacerlo por periodos de hasta dos horas o más.

Finalmente los agentes procedieron a la detención del implicado en el suceso por un delito de odio e informaron a las víctimas de la conveniencia de denunciar los hechos en comisaría.