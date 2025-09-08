Casi todas las mujeres con adiciones han sufrido violencia de género

Cuenta la mitología griega que Casandra era una sacerdotisa a la que Apolo concedió el don de la profecía, pero la maldijo luego a que sus predicciones nunca fueran creídas. La educadora social Sara Piñeiro conoció esta historia en un concierto del dúo vigués Fillas de Cassandra y le pareció un nombre muy apropiado para bautizar el programa que desde junio han puesto en marcha en el seno de la Asociación Cidadá de Loita contra a Droga Alborada, como una metáfora de las mujeres que sufren violencia de género y a las que no se les cree o se les cuestiona. El descrédito se agrava si tienen adicciones.

Casandra nació para trabajar la prevención, detección e intervención de casos de violencia. En los meses de arranque han empezado con las usuarias de los distintos servicios de Alborada, aunque la idea es extenderlo a colectivos externos a partir del próximo año. Ya han atendido a unas cuarenta víctimas y han constatado algo que sospechaban: la estrecha vinculación entre las drogadicción y la violencia de género. «Prácticamente el cien por cien de las mujeres con adicciones han estado expuestas a situaciones de violencia», explica Sara y relata: «Cuando empecé a plantear la iniciativa a las trabajadoras de los diferentes programas de Alborada me decían: ‘Es que te podría derivar a casi todas las usuarias que tengo’. Ahí nos empezamos a dar cuenta de que hay una vinculación muy grande».

«Es un binomio del que no se habla», lamenta Sara. Y, en cambio, es generalizado. Ven muchos casos en los que la dependencia de sustancias ha sido desencadenada por episodios de abuso infantil o como forma de evadirse de la violencia. Pero también pasa que en los contextos de consumo se agrava la violencia porque estar bajo los efectos de tóxicos supone una situación de mayor riesgo. Además, tienen factores favorecedores en común, como puede ser la menor disposición de recursos económicos o la falta de redes de apoyo.

«Por eso es un binomio, como un ciclo. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina?», plantea la experta. Aunque sí están viendo cierta tendencia: en la mayoría de los casos son los episodios de violencia los que han desembocado en consumo de tóxicos.

Heridas desde la niñez

El abuso sexual en la infancia, ya sea intrafamiliar o no, es el motivo más habitual entre las historias que les han llegado. «Afecta mucho a su desarrollo personal, a su autoestima y a la percepción sobre su cuerpo. Si vives eso en la infancia y, más aún, si es gente que te tenía que proteger, entiendes que las relaciones abusivas son la normalidad», explica la educadora social. Algunas mujeres están verbalizando estos episodios por primera vez en las sesiones de Casandra. «Sobre todo, mujeres de 40 y 50, que lo vivieron cuando no estaba visibilizado, no pudieron ir a procesos terapéuticos y no está sanado», destaca.

También están muy presentes las víctimas de trata y de explotación sexual en el contexto de la prostitución. «Hay un consumo recurrente de alcohol y cocaína. Les pagan más si consumen», explica. Violencia vicaria —más allá de la física, con chantajes a los niños, con las custodias, los puntos de encuentro...— o agresiones sexuales en situación de calle, son otras de las historias que más escuchan. «Hay en vidas que se juntan muchos casos. Sienten culpa y no es culpa de ellas».

Y si no se habla de este binomio, tampoco se planifican recursos para atenderlo. «Muchos de los centros de acogida de mujeres otros recursos de protección a las víctimas piden abstinencia como requisito de acceso», reprocha Piñeiro y añade: «El consumo, a menudo, es una forma de alivio, de disociación. Es injusto que les pidamos que lo dejen».

Tres líneas de trabajo

Sara Piñeiro es la responsable del programa Casandra y María Couñago, su coordinadora. La iniciativa cuenta con financiación de la Diputación y aspira a recibir también el apoyo de Política Social. Trabajan tres líneas: prevención, detección e intervención.

En cuanto a la primera, este año se han centrado en formaciones internas a los profesionales de Alborada, pero en los próximos meses se dirigirán a trabajadores de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a la población en general. Una de sus ideas es trabajar también en prisiones, donde las mujeres están también en situación de vulnerabilidad. Para la detección de casos, están diseñando protocolos.

Recuperar el lado positivo

Donde están concentrando sus esfuerzos en estos inicios es en la tercera, la intervención. Lo hacen a través de sesiones individuales y grupales –un taller de salud emocional de siete sesiones—. Desde el acompañamiento, trabajan la percepción de la violencia y el daño, para que sepan identificarlos; buscan mejorar su autoestima y su autoconcepto; y tratan de descubrirles una sexualidad sana y el autoplacer. «Identificamos el daño, trabajamos el daño, pero también queremos darles alternativas. Muchas solo han vivido historias de maltrato y no conocen la parte positiva ni cómo hacer las cosas de otra manera para tener relaciones sanas. Y, por supuesto, no es culpa de ellas», subraya la educadora.