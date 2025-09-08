El mejillón, el verdadero plato «mar y montaña»

Más de 3.000 kilos de mejillón tenían preparados los miembros de la Federación de Peñas Recreativas El Olivo para repartir en la nueva edición de la ya popular Fiesta del Mejillón de Castrelos, y no se quedaron cortos. Multitud de vecinos se acercaron hasta el parque para hacer acopio de su ración,tanto en la receta más típica, al vapor, como en empanada. Por su puesto, todo acompañado de un buen vino.

La música de las charangas también hizo acto de presencia ya desde media mañana, y en torno a las 14.00 horas las colas para hacerse con el preciado molusco recorrían el parque, convirtiéndolo más que nunca en una verdadera fiesta gastronómica.

Fueron muchos los vigueses que no quisieron perderse esta celebración y entre ellos el alcalde Abel Caballero, que saludó no solo a los comensales sino también a los currantes y miembros de la organización que llevaban horas pelando y cocinando el mejillón para que estuviera al punto para la comida.

Aunque el protagonista fuera, sin duda, el mejillón, un colectivo logró hacer sombra al producto culinario. Se trata de los integrantes de Discamino, que fueron galardonados con el Mejillón de Oro por su sensacional trabajo y dedicación con los afectados por una parálisis cerebral y con sus familias.