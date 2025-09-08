Mayores denuncian la falta de cartas físicas en restaurantes: «No tenemos móviles»

La pandemia cambió, y de qué forma, el día a día en prácticamente todos los sectores económicos y sociales. Uno de los principales afectados, la hostelería, se vio obligado a introducir cambios radicales en aquellos tiempos para poder abrir al público. Además de la limitación de los aforos, una de las medidas clave era la necesidad de tener cartas virtuales en lugar de las físicas para evitar contagios. Escaneando un simple código QR, los clientes podrían acceder a todo el menú del bar o restaurante.

La emergencia sanitaria por la pandemia del covid acabó ya hace más de dos años pero hay locales de hostelería que todavía no han recuperado los menús físicos y solo mantienen la opción de verlos a través de un dispositivo móvil. Es por eso que en los últimos días personas mayores que son clientes habituales de establecimientos hosteleros de la ciudad han presentado reclamaciones ante el Instituto Galego de Consumo, organismo dependiente de la Xunta, denunciando esta situación.

«Muchos de los de mi quinta no tenemos móviles o no sabemos utilizarlos», clama José Manuel Tobío, uno de los afectados que ha presentado un escrito en la administración. «Lo único que pedimos es que les obliguen a tener la carta en formato físico para que la podamos leer, como se ha hecho toda la vida. Necesitamos que nos faciliten la vida, no que nos hagan más complicada», defiende este vigués. Ya no es solo que se hayan encontrado con restaurantes que solo tienen la carta online, sino que tampoco disponen de hojas de reclamaciones en formato físico, y es por eso que han empezado a dirigirse directamente al Instituto Galego de Consumo para solicitar que realicen inspecciones que obliguen a los locales a tener los menús en las dos modalidades.

Los mayores ya no denuncian únicamente que los código QR les dificultan conocer los platos disponibles en los restaurantes, sino que estos pueden cambiar «unilateralmente» los precios que, en algunos casos, no están ni puestos, por lo que a la hora de pagar la cuenta puede haber sorpresas.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) es muy clara en este sentido: los bares y restaurantes deben tener cartas físicas o listas de precios visibles en sus establecimientos, de otra manera pueden ser objeto de sanción por falta de información. No es legal. En resumen, todos los locales de hostelería deben dar la opción a los clientes de ver los menús en formato físico con los precios de cada producto bien visibles y además es necesario que comuniquen siempre cuánto cuestan los platos fuera de carta que normalmente explica el camarero a los clientes cuando les va a tomar nota.

Mayores de Vigo se han encontrado con situaciones de todo tipo en los locales de hostelería en referencia a este asunto. Por ejemplo, que los propios camareros hayan ofrecido su móvil para que pudieran ver los platos disponibles en el restaurante, o directamente que se los digan de forma oral, soluciones que no convencen a los clientes, especialmente a los mayores.

«Basta de inacción»

«Ya está bien de inacción. Pedimos que Consumo y Turismo tomen las medidas necesarias para obligar a los restaurantes que solo disponen cartas a través de códigos QR que también las tengan en formato físico. Al igual que hacen inspecciones de trabajo y de sanidad, para comprobar que cumplen con los clientes. No pedimos que les multen, solo que les avisen y les den un plazo para adoptar estas medidas que nos harían la vida más difícil a todos», apunta José Manuel Tobío, uno de los últimos mayores que ha presentado un escrito ante la Xunta.