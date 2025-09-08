La lluvia devuelve a las fervenzas su esplendor

Vamos a tomar como punto de partida la Porta do Sol y desde ahí caminemos 8 kilómetros. Podemos llegar a la playa de Coruxo, al entorno del Hospital Meixoeiro o incluso al municipio redondelano de Chapela. Pero si empezamos a andar más hacia el sur, llegamos a un enclave que quizás en pleno verano —recordemos que no termina hasta finales de septiembre— no haría justicia a todo su esplendor, sin embargo las lluvias de las últimas jornadas favorecieron que los saltos de agua y cascadas muestren una imagen de ensueño. Es el caso de la fervenza de Bouzafría, junto al río Eifonso, a su paso por la parroquia de Bembrive.

Una pareja, ante la cascada de Bouzafría / Marta G. Brea

Esta fervenza quizás sea una gran desconocida para muchos vigueses y eso que forma un espectáculo increíble. Solo en la pasada semana, se recogieron 56,6 litros por metros cuadrado en el municipio de Vigo, según Meteogalicia, lo que provocó que el río Eifonso, principal afluente del Lagares, llevase abundante agua gracias a estas lluvias constantes, formando este espectacular salto de agua que resbala sobre las rocas, muchas de las cuales conforman los muros de dos antiguos molinos conocidos como «O Buraco».

A esta fervenza se llega a través de la ruta del río Eifonso PR-G5; un paseo natural de corto recorrido por bosques autóctonos, molinos y ermitas. A unos 50 metros del puente que cruza el río Eifonso, está señalizado el inicio del sendero. También se puede llegar a él a través de las rutas GR-58, el GR-53 o sendero local Bembrive-Beade, de un total de 14,4 kilómetros.

Disfrute de un bilbaíno

Disfrutando de esta caída del agua en Bouzafría se encontraba Iker, un vecino de Bilbao que decidió disfrutar de sus vacaciones en Galicia, más concretamente Vigo, gracias a las fotos que encontró en internet de esta fervenza. Realmente todo fue casualidad; diseñando posibles viajes y zonas que visitar se encontró con imágenes de la fervenza de Bouzafría y quedó maravillado.

Tanto que decidió hacer sus maletas y ponerse rumbo a la ciudad olívica para disfrutar de esta maravilla de la naturaleza. Y vaya si lo hizo. Ayer el tiempo acompañó, y es que a pesar de que sí cayeron algunas lluvias en momentos puntuales del día, la buena temperatura y escaso viento animó al joven a disfrutar de esta cascada en plena naturaleza pero a poco menos de 8 kilómetros del centro de la ciudad.

Y así llegó hasta Bembrive, donde durante un par de horas pudo disfrutar de la caída natural del agua por las rocas de los muros de los antiguos molinos. Iker no fue el único, ya que por la zona desfiló también una pareja en busca de tranquilidad y naturaleza. Y todo gracias al «trabajo» de estas pasadas lluvias, que permitieron además de ayudar a limpiar el aire tras los graves incendios, también revitalizaron estos entornos naturales.

Otros saltos de agua

Y ya no solo esta fervenza revivió por las fuertes lluvias, porque otra de las más espectaculares como la de A Freixa, en Zamáns, recuperó su lustre tras meses de sequía. Solo había que ver la capacidad de los embalses para ser conscientes de la afectación por la ausencia de lluvias. El 20 de agosto, hace poco más de 15 días, el boletín hidrológico de Augas de Galicia de constataba la decimocuarta caída semanal consecutiva al pasar del 76,92% al 73,14% entre Eiras, Zamáns y Baíña, lo que supone una pérdida de unos 940 millones de litros. Y aunque siguen en porcentajes muy por encima de lo que supondría un problema para el suministro, en el último mes han perdido 18 puntos sobre lo almacenado totalmente a pesar de las abundantes lluvias del otoño, invierno y primavera pasados.

¿Y para los próximos días? Según Meteogalicia, hoy lunes la lluvia dará un respiro a los vigueses pero no durante mucho tiempo, ya que regresará el martes para quedarse hasta finales de semana.