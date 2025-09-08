La IA, una valiosa aliada en la UCI

La UVigo y el Instituto de Investigación Sanitaria-Galicia Sur llevan años trabajando en fórmulas para la mejora de la atención al paciente mediante el uso de la inteligencia artificial. En el marco de esta colaboración, el ingeniero José Antonio González Nóvoa ha desarrollado nuevas técnicas más eficientes relacionadas con la UCI y cardiología que permiten entender el razonamiento del algoritmo, tienen en cuenta la medicina personalizada y que podrían integrarse en dispositivos inteligentes corporales o wearables.

Ingeniero en Tecnologías Industriales, empezó a investigar en el Cunqueiro en 2021 y, desde mayo de 2024, tiene un contrato predoctoral en la UVigo. Su trabajo se ha traducido en varios artículos científicos, así como publicaciones en congresos, y cuatro de ellos constituyen una tesis dirigida por el profesor de Industriales José Fariña y el físico César Gabriel Veiga, del grupo de investigación en cardiología del IIS-Galicia Sur.

«Tendo en conta un uso ético e garantindo a privacidade dos datos dos pacientes, a IA pode chegar a ter un impacto moi positivo. Iso si, sempre como ferramenta de apoio e soporte ao personal clínico e contando con supervisión», defiende González Nóvoa.

Las técnicas que propone se basan en sistemas de computación de altas prestaciones y una parte de su investigación se ha centrado en la comprensión del funcionamiento de los modelos. «A explicabilidade da IA permite entender as razóns polas que a máquina chega a unha determinada conclusión ou diagnóstico. Esta información de interese non só é necesaria desde o punto de vista ético, senón que tamén é útil para coñecer como inflúen determinadas variables nunha enfermidade ou configurar alarmas para distintos valores que eviten chegar a un estado crítico», explica.

De hecho, en algunos de sus primeros trabajos publicados aplicó esta explicabilidad para predecir si un paciente de la UCI iba a llegar a un estado crítico y poder alertar al personal sanitario antes de que ocurriese.

Su tesis también contiene un artículo sobre el tiempo de estancia en la UCI, muy interesante en situaciones de saturación como la del COVID. Y otro vinculado a la readmisión temprana para determinar la probabilidad de que un paciente tenga que reingresar en la unidad tras ser trasladado a planta. «Se volve é máis probable que teña problemas graves, pero se podes prever que vai ter que ser readmitido podes mantelo máis tempo na UCI e mellorar o seu pronóstico», explica.

El segundo objetivo de su investigación y su tesis doctoral tiene que ver con la medicina personalizada. «Hai modelos xenéricos de IA que se aplican por igual a todos os pacientes, pero cada persoa é un mundo. E ademais do estilo de vida, o xénero ou a idade ten un histórico detrás que inflúe no seu futuro. Por iso, profundei no desenvolvemento de modelos que poidan ser específicos para cada paciente», destaca.

Otro de los fundamentos de su investigación es reducir el consumo computacional, que es muy elevado en el caso de la IA. «Non é real asumir que vas ter recursos infinitos e, no caso do consumo enerxético, non todos os hospitais teñen as mesmas capacidades, sobre todo, noutros países. Ademais desenvolver modelos que consuman poucos recursos tamén ten a ventaxa de que facilita a súa instalación en wearables como reloxos intelixentes ou dispositivos meramente clínicos que, por exemplo, poden facilitar o control dun paciente sen que teña que permanecer sempre no hospital», plantea.

Su último trabajo publicado a principios de este año está precisamente relacionado con la monitorización de la presión arterial en la UCI, que se realiza habitualmente mediante una técnica invasiva con catéter: «Hai unha liña de investigación aberta a nivel mundial para poder facelo a través de diferentes aproximacións. Unha delas é utilizar o oxímetro de pulso e o electrocardiograma para predecila. E o meu artigo centrouse na parte computacional, en como reducir os requisitos para abordar este problema. Algo que no só sería de interese para pacientes da UCI, senón para calquera persoa que queira ter, por exemplo, un reloxo intelixente para controlar a su presión arterial de forma constante».

Aunque llegó a la biomedicina casi por casualidad, cuando tuvo que elegir tema para el trabajo fin de máster, le gustaría poder desarrollar una trayectoria como investigador dentro del mundo académico: «É algo que non depende só de ti, tamén ten que darse a oportunidade. Pero a verdade é que é un ámbito moi bonito. Nunca chegas a comprender un problema clínico como os médicos porque non tes a súa formación, pero é moi interesante acercarte e ver o seu funcionamento. Nunca pensei que me dedicaría a facer desenvolvementos para o mundo sanitario pero faiche sentir máis próximo ás persoas porque pode ter unha aplicación real. Gústame ese contacto cos clínicos para coñecer que propostas poden ter interese para os pacientes e combinalo coa miña formación como enxeñeiro. Todas as investigacións son útiles, pero este campo é moi motivador nese sentido».