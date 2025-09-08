Un festival donde todo es naturaleza

Ahora sí, los festivales —que no el verano— han llegado a su fin en Vigo. Y el broche de oro lo puso The Wild Fest, que terminó ayer su andadura, por esta edición, en el parque forestal de San Miguel de Oia. Desde catas de vinos, espectaculares conciertos, rutas y andainas por los montes de las parroquias a charlas para concienciar sobre el fuego, pintacaras y espectáculos infantiles, cine... Todo público tenía su cita y si bien es cierto que el tiempo se lo puso complicado, decenas de personas disfrutaron de un festival totalmente natural, al aire libre y con la naturaleza como protagonista.

Ayer el punto y final lo puso el payaso Peter Punk con un espectáculo para toda la familia. Y es que si algo tiene este festival es que todos tienen cabida; en un entorno abierto y en el que disfrutar del aire libre y la tradicionalidad.

También se proyectaron piezas audiovisuales relacionadas con el medio ambiente. Ayer fue el turno de «Nerea negra», «A tartaruga e a lebre» y «Os fillos do paxaro». Fueron muchos los asistentes que aprovecharon ya desde la mañana para disfrutar de un domingo diferente en la parroquia, con buenos planes, buena música y también buen vino. Ayer incluso se celebraron catas de dos vinos de la D.O. Rías Baixas y D.O. Penedès.

Y sobre el escenario, auténticas leyendas del rock nacional como El Drogas, conocido por ser el fundador, vocalista y bajista de la banda Barricada; Sr. Salvaje, Netta Rufina y Los Mortymer, entre otros. La experiencia de The Wild se completó con un mercado de artesanía y creación, donde artistas y productores locales mostraron sus trabajos, y con una variada zona gastro saludable.