Vigo recibe un exclusivo crucero: 98 viajeros y hasta 5.800 euros por persona
El «Hebridean Sky» canceló su escala en Santander por el mal estado de la mar y adelantó su llegada a la ciudad olívica
El mal estado de la mar en el golfo de Vizcaya se acaba de cruzar en la ruta del crucero Hebridean Sky, cuyos mandos decidieron cancelar la escala de Santander y navegar directamente desde Inglaterra a Vigo, a donde arribó a mediodía de este lunes adelantando en un día su visita a la ciudad.
Para reajustar su hoja de ruta, el Hebridean Sky pernoctará en Vigo y está previsto que zarpe las 23 horas del martes según informó la consignataria Pérez y Cía.
A bordo de la embarcación, cuyo agradable perfil recuerda al de un gran yate, viajan 98 cruceristas británicos y 76 tripulantes en crucero entre Portsmouth y Leixoes de una semana de duración y precios entre 3.700 y 5.800 euros por persona en régimen de «todo incluido», incluso el vuelo de regreso a Londres desde Oporto.
Construido en Italia en 1991 como Renaissance VII, el Hebridean Sky pertenece al operador londinense Noble Caledonia y está preparado para navegar por casi cualquier lugar del mundo, incluida la Antártida. Desplaza 4.200 toneladas brutas y mide 90 metros de eslora por 30 de manga.
