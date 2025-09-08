Un AVE a Vigo se queda a oscuras en un túnel de Ourense durante 27 minutos

Un tren AVE con destino Vigo ha sufrido una incidencia después de pasar por Taboadela y se ha quedado detenido durante 27 minutos en un túnel antes de llegar a Ourense. Según ha explicado Adif, ha sido un problema del propio convoy de Renfe que ha tardado casi media hora en resolverse.

Después de quedarse parados y a oscuras en el interior del túnel, los pasajeros recibieron el aviso de la incidencia y que tendrían que esperar a que el tren completase un proceso de reinicio para reemprender su marcha.

Pasados 27 minutos el problema quedó resuelto. Los viajeros, que tendrían que haber llegado a la estación de Ourense a las 18.25 horas, lo harán con una media hora de retraso.