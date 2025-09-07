El xurelo, al gusto de todos los paladares

Suman y siguen las fiestas gastronómicas en Vigo. Al regreso después de 6 años de parón de la Fiesta del Marisco en O Berbés, este pasado sábado los vecinos de Cabral celebraron su ya popular Fiesta del Xurelo.

La fiesta reunió a docenas de vecinos de Cabral. | M. G. Brea

El Centro Socio- Cultural de la Feira de Cabral se transformó en el epicentro de esta especialidad que podía servirse en escabeche, asado o en empanada. Al gusto de todos los paladares. Y todo esto acompañado por vino, pan y música en directo y pandereteiros.

En total se repartieron cerca de 500 kilos de xurelo y otras tapas variadas como tapas variadas para como empanadas de bacalao, bonito o carne.