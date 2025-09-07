Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El xurelo, al gusto de todos los paladares

Vecinos de Cabral organizaron esta popular fiesta con el pescado como protagonista

El alcalde Caballero saludó a los comensales. | M.G.B.

Suman y siguen las fiestas gastronómicas en Vigo. Al regreso después de 6 años de parón de la Fiesta del Marisco en O Berbés, este pasado sábado los vecinos de Cabral celebraron su ya popular Fiesta del Xurelo.

La fiesta reunió a docenas de vecinos de Cabral. | M. G. Brea

El Centro Socio- Cultural de la Feira de Cabral se transformó en el epicentro de esta especialidad que podía servirse en escabeche, asado o en empanada. Al gusto de todos los paladares. Y todo esto acompañado por vino, pan y música en directo y pandereteiros.

En total se repartieron cerca de 500 kilos de xurelo y otras tapas variadas como tapas variadas para como empanadas de bacalao, bonito o carne.

