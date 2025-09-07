Una ciudad de recuerdos

El 7 de septiembre de 2023 la vida del periodista y escritor vigués Hugo Izarra cambió para siempre con el fallecimiento de su padre. Al volver a la ciudad, tras más de dos décadas cuidando de su progenitor, el hogar que conocía ya no estaba. Los locales que frecuentaba con su familia, las tiendas en las que compraba libros o los bares tan queridos de la época habían cerrado sus puertas. «Me sentía extraño en mi propia ciudad y me preguntaba qué sería de aquel Vigo que mi padre conoció y todavía era capaz de recordar», expresa.

De ese duelo personal nació Vigo Fantasma, creado junto con su compañero y fotógrafo Miguel Núñez y, más tarde, Vigo Desaparece, un archivo emocional que rescata la memoria de una localidad que cerró, pero no se ha ido del todo.

El proyecto va más allá de lo visual, para Hugo Izarra y Miguel Núñez es una forma de denunciar cómo la ciudad está perdiendo su esencia. «Vigo ha cedido terreno a un modelo basado en el turismo más atroz y la rentabilidad inmediata», afirma. El autor, a través de las imágenes, advierte de que en la actualidad se están borrando capas fundamentales de su identidad, el carácter obrero, industrial o comercial. «Vivimos de espaldas a nuestra historia, y lo preocupante es que lo estamos perdiendo sin apenas resistencia.

«Pero sí importa, porque sin memoria no hay identidad». Los vigueses, de alguna forma, muestran su apoyo. «Ves que todo cambia a tu alrededor, ya no hay esa familiaridad ni ambiente de barrio. Sientes mucha soledad, y a veces es como si la falta de iluminación de los locales te llenase de malestar», explica la historiadora Antía Albés.

Los creadores no son los únicos que ven cómo su espacio urbano cambia con el tiempo. Hay una generación entera que guarda en su mente nombres como la Cafetería Cosmos, el Restaurante Jonathan o la Discoteca Paladium. Locales, como el Multicines Centro, que ya no están, pero que, paradójicamente, siguen aquí.

Porque una ciudad no solo es lo que se ve en sus calles, también es lo que se piensa y lo que se extraña. «Recuerdo que cuando estrenaron Titanic la cola daba la vuelta por la calle de atrás», expresa Suso Castro, quien iba con frecuencia a ver películas a la sala. «Comprabas la entrada, palomitas, bebida, hamburguesa y aún volvías con dinero a casa», señala Adrián Rodríguez.

Ese es el objetivo de Vigo Desaparece, convertir en presente lo que se ha ido. Hoy, al pasar por delante de esos lugares, queda la nostalgia «Te sientes mayor. Como tus padres cuando añoraban negocios que tú no conociste», remacha otro vigués, David Amoedo.

El local cerró sus puertas tras más de 40 años de historia

Bocatería Papo's en enero del 2025 e ilustración. / Hugo Izarra/@vigodesaparece

En la calle Venezuela, muy cerca del centro de Vigo, hubo durante décadas un pequeño sitio de comida rápida para los amantes de los bocadillos, el Papo’s. Fue una de las primeras bocaterías de la ciudad, un local diminuto que funcionaba «casi como un despacho, sin mesas ni sillas, donde muchos clientes comían en la acera». «Me recuerda a los días en los que mis padres me llevaban al cine y, al subir del centro, antes de volver a casa, parábamos allí y cenábamos en aquella barrita diminuta que había frente a las planchas humeantes», cuenta Hugo Izarra.

La primera cafetería en Vigo en tener un televisor

Cafetería Cosmos e ilustración. / Miguel Núñez y @vigodesaparece

No muy lejos de allí, en Marqués de Valladares, la antigua Cafetería Cosmos era un punto de encuentro imborrable para los de la zona. Fue, además, la primera cafetería en Vigo en tener un televisor, un auténtico acontecimiento en su época. María solía desayunar en Cosmos antes de su jornada laboral: «qué recuerdos, el pincho de tortilla era uno de los mejores que probé nunca», afirma. Hoy, aunque el bar ya no existe, sigue presente en la vida de quienes lo convirtieron en parte de su rutina y su vida cotidiana.

El establecimiento de ropa que vistió a generaciones

Establecimiento Las Tres BBB e ilustración. / Miguel Núñez y @vigodesaparece

En la Rúa Policarpo Sanz, se alzó durante décadas un establecimiento emblemático, Las Tres BBB —Bueno, Bonito y Barato— también conocida como “La Casa de los Novios” por su especialización en trajes de boda. Fue una de las primeras tiendas en la ciudad en vender pantalones vaqueros. «Recuerdo verlos de todas las marcas, Lee, Wrangler, Cimarrón…» asegura Belén Guisande. «Había unas escaleras que te llevaban a un bajo repleto de ropa. Allí compré mi vestido de comunión», rememora.

En el 2014, el restaurante sirve los últimos menús

Restaurante Flunch e ilustración. / Cedida y @vigodesaparece

Los recuerdos no solo habitan en los grandes locales, sino en los lugares más sencillos como el desaparecido Restaurante Flunch, con más de 25 años de actividad. «El Flunch fue el lugar donde quedábamos para hacer trabajos y estudiar», expone David , «tenía mesas amplias y, por un refresco, te podías pasar la tarde entera trabajando en grupo». Según Antía, también es una forma de crear vivencias familiares, «íbamos a hacer la compra y ya quedábamos a comer los cuatro, se sentía como un día muy especial».

Con más de 500 butacas era el cine más moderno de Vigo

El cine Plata, inaugurado en 1963, e ilustración. / Miguel Núñez y @vigodesaparece

Otro de esos lugares que permanecen en la memoria colectiva es el Cine Plata, situado en la parte alta de Urzáiz, dentro de una galería comercial. Para muchos vigueses, fue su primer contacto con una forma distinta de ir al cine. «La primera vez que fui me pareció un cine más moderno que los que solía frecuentar», recuerda José González, un espectador habitual. «Una vez llegué tarde y no había nadie en la taquilla. Entré igual, y enseguida apareció un acomodador que me dio una entrada». Ese tipo de escenas, hoy impensables, siguen vivas en quienes pasaron por allí.